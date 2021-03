Langsamkeit entdecken

Zu einem meiner Lieblingsromane gehört „Die Entdeckung der Langsamkeit“. Stan Nadolny beschreibt darin den englischen Polarforscher John Franklin, der wegen seiner Langsamkeit immer wieder Schwierigkeiten hat, mit der Schnelllebigkeit seiner Zeit Schritt zu halten, aber schließlich doch aufgrund seiner Beharrlichkeit zu einem großen Entdecker wird. Wie Franklin fühlte ich mich am gestrigen Vormittag auch. Kaum hatte ich zwei Worte geschrieben, da hielt mein Computer inne, um abzuspeichern. Bei geschätzt 5000 Worten dauerte es bis in den Nachmittag hinein, bis der Text fertig war. Mittags wollte ich mir dann noch Essen aus der Stadt holen und zuvor noch ein Foto machen. Als Reporter hatte ich natürlich nicht viel Zeit eingeplant. Und dann fuhren in Halchter zwei Fahrschulwagen vor mir her. Ich wurde zum „rasenden Reporter“, aber nicht weil ich zu schnell fuhr. Ich entdeckte die Langsamkeit...

