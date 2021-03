Erleuchtung beim Kaffee

Mit meinem Rüstzeug eines gut abgehangenen Germanistik- und Geschichtsstudiums komme ich familienintern nicht mehr weit. Die Sachen, die meine Jungs studieren, entziehen sich zunehmend meinem Begriffsvermögen. Ob es sich nun um den Geldvindikationsanspruch im Eigentumsrecht handelt oder irgendwelches ingenieursnotorisches Formeldickicht. Letztens beim rituellen Wochenend-Frühstück hatte ich aber eine Sternstunde. Der Junge ächzte, nächste Woche sei eine Klausur in Thermodynamik fällig. Das werde hammerhart. „Thermodynamik?“, sagte ich, „das hat doch mit Entropie zu tun. Also, wenn du eine Tasse Kaffee auf den Tisch stellst und die kühlt ab, dann ist das Entropie.“ Der Junge lächelte milde: „Wow, gar nicht mal so falsch, Mama“, sagte er. Zwei Wochen später rief er an: Thermodynamik bestanden. Na ja, dachte ich, ist ja nicht verwunderlich. Wo ich ihm das so schön erklärt habe…