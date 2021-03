Also: Mund weit auf!

Wenn ich in diesen Tagen die Lindenhalle betrete, dann mache ich fast schon automatisch den Mund ganz weit auf, denn ich weiß, dass mir gleich wieder das nächste Teststäbchen in den Rachen geschoben wird. Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich der meistgetestete Mann in Wolfenbüttel bin. Dabei arbeite ich brav im Homeoffice, habe kaum Kontakte und immer eine Maske auf, wenn ich anderen Personen begegne. Aber zu den derzeit zahlreich stattfindenden politischen Sitzungen in der Lindenhalle sind nun mal Testungen vorgeschrieben. Also weiterhin: Mund auf!