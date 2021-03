Zarte Bande

Einem Mund-Nasenschutz ist – abgesehen von seiner Schutzwirkung vor dem Corona-Virus – eigentlich nichts Gutes abzugewinnen. Das wird deutlich, wenn man Kinder hat. „Ja, du musst die Maske in der Schule tragen. Ja, du musst die Maske aufsetzen, auch wenn wir nur kurz zum Bäcker hineinhuschen.“ Das wiederhole ist beinahe täglich. Gebetsmühlenartig. Seit Ende Februar gedeiht allerdings eine zarte Freundschaft zwischen den Masken meiner Tochter und mir. Die Sechsjährige ist allergisch gegen alles, was grün ist und durch die Luft fliegt. Leider. Seit Ende Februar ist es wieder soweit mit dem Heuschnupfen. Nun habe ich gelesen, dass Pollen von Gesichtsmasken abgehalten würden – egal welches Modell man trage. Erreichten die Pollen die Schleimhäute in Nase und Mund nicht mehr, könnten sie dort keine Symptome auslösen, sagen Allergologen. Klingt logisch. Und verheißungsvoll, wenn mal wieder eine Diskussion mit meiner Tochter aufflammen sollte. „Schau mal, Schatz, wenn du die Maske trägst, kribbelt es nicht mehr so in der Nase, und du musst auch nicht mehr so oft niesen“, höre ich mich zu meiner Tochter sagen. Ja, es ist eine zarte Freundschaft zwischen den Masken meiner Tochter und mir entstanden. Ich spüre, dass das Band zwischen uns immer stärker wird.