So kann es weitergehen

Das Stadtbad Okeraue öffnet wieder, die Gastronomie hat schon seit einigen Tagen wieder geöffnet und verwöhnt uns mit leckeren Speisen und Getränken. Und die Kultur startet an diesem Wochenende ebenfalls gleich mit mehreren bedeutsamen Veranstaltungen. In der nächsten Woche sind auch Theaterdarbietungen zu erleben. Und sogar ein besonderes Fußballspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Wolfenbüttel findet demnächst statt. So kann es weitergehen!

