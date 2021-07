Bronze ist wohl das neue Gold

Da freut man sich auf ein freies Wochenende und als Sportfan auf den Beginn der Olympischen Spiele in Tokio. Und dann das: im Handball verloren, im Basketball verloren, selbsternannte oder von den Medien so bezeichnete Mitfavoriten schon früh ausgeschieden, im Radfahren null Medaillenchancen, reihenweise Niederlagen im Beach-Volleyball. Im Medaillenspiegel führen wir die Rangliste ab Platz 31 als Land mit den meisten Bronzemedaillen, aber ohne Silber- oder gar Goldmedaillen, an. Bronze scheint im deutschen Sport das neue Gold zu sein. Es bleibt noch eine Hoffnung: Auch vor fünf Jahren legten die deutschen Sportlerinnen und Sportler in Rio erst mit einiger Verspätung los.

