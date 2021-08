Na toll. Die Kinder machen ihr eigenes Ding mehr oder weniger fern der Heimat, da hörst du wochenlang nuschte von denen, und das ist auch voll in Ordnung, aber doch sollst und willst du ja jede Woche eine Kolumne raushauen zum Thema„ Kinder, Kinder“, was unbedingt auch in Ordnung ist, aber eben… Ja nee, is klar, würde der Kollege Atze Schröder jetzt sagen, musst du halt bisschen wild drauflos protzen mit der Brut. Ich sage, was ja auch wirklich stimmt, Ehrenwort: Wir treffen uns immer wieder gern zu Theaterereignissen besonderer Güte, in Kiel (eine schauspielerisch eminent konzentrierte, ohne jegliche Regie-Mätzchen ergreifende „Möwe“) , in Hamburg (jene zurecht gefeierte One-Man-Show des Edgar Selge in Houellebecqs „Unterwerfung“), die noch weit maßloser ego-delirierende One-Man-Show von Lars Eidinger als Hamlet in Berlin, ebendort der rasend eloquente Schlagabtausch in Molières „Menschenfeind“ mit Ulrich Matthes als brillantem Ensemblespieler, „Richard III.“ als monströs verzwergter Trommelschläger. Jetzt haben wir wieder was vor. Ich protze im Freundeskreis herum: „Ja nee, pass auf: ,Der Vollidiot‘“. Mein Sohn, ein glühender Dostojewski-Verehrer, zupft mich grinsend am Ärmel und raunt: „Idiot reicht, Mama!“