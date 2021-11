Lasst endlich diesen Quatsch

Am Sonntag war es wieder so weit. Beim Aufwachen schaute ich auf meinen Wecker und meine Uhr auf dem Radio auf dem Nachtschrank. Beide zeigten unterschiedliche Uhrzeiten an, so dass ich wegen der ungeklärten Zeitfrage erst noch liegen blieb. Kurze Zeit später auf dem Weg ins Badezimmer das gleiche Problem. Die Uhr im Spiegel des Badezimmers zeigte eine andere Zeit an als die Uhr im benachbarten Wohnzimmer. Welche Uhrzeit galt nun tatsächlich, fragte ich mich und versuchte mich zu erinnern, welche Uhr funkgesteuert ist und damit die richtige Uhrzeit anzeigt, und welche nicht. Gleichzeitig ärgerte ich mich, dass es der Europäischen Union immer noch nicht gelungen ist, die völlig unnütze Winter- und Sommerzeit, die Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts eingeführt wurde, endlich abzuschaffen. Wann hört dieser Quatsch endlich auf, fragte ich mich und begab mich auf eine Tour durchs Haus, um alle Uhren im Haus und im Auto – allerdings nur bis zum nächsten Frühjahr – wieder auf den richtigen Stand zu bringen.

