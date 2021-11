Es scheint bergab zu gehen. Mit meinem Gedächtnis. Ich wollte es mir Samstagabend so richtig gemütlich machen. Wollte mich im Pyjama aufs Sofa hauen, Chips mampfen und „Wetten, dass..?“ schauen. Wie so viele bin ich mit der Show aufgewachsen und hatte mal wieder richtig Bock darauf. Und was passierte Samstagabend tatsächlich? Ich habe ein wenig rumgewuselt, mir mein Buch geschnappt und ein paar Kapitel gelesen. Erst als am Sonntag jeder auf der Geburtstagsfeier meiner Nichte über die ach so gelungene „Wetten,dass..?“-Sendung sprach, fiel mir mein Fauxpas auf. Ich hatte die Show schlicht und ergreifend vergessen! Wie konnte das passieren? Naja, um mich mit meinen minder ausgeprägten Wirtschafts-Kenntnissen zu brüsken: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Ergo: 14 Millionen Menschen sollen die Show gesehen haben – also wird sich das ZDF sicher für eine Fortsetzung entscheiden. An dieser Stelle appelliere ich an meine Freundin Karen, mit der ich schon im Sandkasten gespielt habe. Vor 30 Jahren hatten wir vor, uns mit unserer Wir-bleiben-auf-der-Wippe-gaaanz-lange-in-der-Waagerechten-Nummer bei „Wetten, dass..?“ zu bewerben. Haben wir bedauerlicherweise nie gemacht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, oder, Karen?