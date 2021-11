Das bisschen Völlerei

Ich kam mir wichtig vor. Forsa rief an. Sie wissen schon, das ist das Meinungsforschungsinstitut aus Dortmund. Ich möchte mal wissen, wie die Interviewerin an meine Handynummer gekommen ist. Angeblich alles reiner Zufall. Immerhin versicherte die Dame mir, dass die Umfrage höchst seriös sei. In Ordnung, ich glaubte ihr. Dann stellte sie mir Fragen im Akkord: Welcher Partei ich bei der Bundestagswahl meine Stimme gegeben habe; ob ich glaube, dass Olaf Scholz ein besserer Bundeskanzler werde, als Angela Merkel eine Bundeskanzlerin war. Auch sollte ich meine Meinung zu einer möglichen Impfpflicht in Deutschland kundtun und ob mir der Anstieg der Corona-Zahlen Sorgen bereite. Sehr ernste Fragen. Ich hatte immer eine Antwort parat, nur bei folgender Frage war ich etwas perplex: „Haben Sie Angst, über Weihnachten an Gewicht zuzulegen?“ Ups, was soll diese Frage denn? Nein, ich habe keine Angst zuzunehmen. Ich freue mich auf Würstchen und Kartoffelsalat am Heiligabend, Gänsebraten am Ersten Weihnachtsfeiertag und Zimtsterne, Spekulatius und Dominosteine über alle Tage verteilt. Das kann Forsa ruhig aufnehmen und ins typische Tortendiagramm schreiben. Ich denke, da bin ich ziemlich deutsch und repräsentativ für viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger.