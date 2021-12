Tischgespräche Edel-Frikadelle an Milchreis

Milchreis, so kommt es mir inzwischen vor, ist eine der vielseitigsten Beilagen zum Essen. Heute gibt es deshalb nochmals drei kleine Menüanregungen für Freunde des würzigen Milchreis’. „Meine Nachbarin Ingrid fragte mich, ob ich schon mal Milchreis mit Spiegelei gegessen hätte“, schreibt Leserin Jutta Kuschmann aus Edemissen. Nein, antwortete sie gewissenhaft. Aber dann: „Bei mir zu Hause machte ich dieses dann. Milchreis mit Zucker und Zimt, dann ein Spiegelei darauf und dann braune Butter. Schmeckt ganz toll.“ Das war Empfehlung Nummer eins.

„Bei uns gab es immer Deutsches Beefsteak mit Apfelreis und brauner Soße“, erzählt Leserin Sabine Zander. Deutsches Beefsteak ist eine größere, flache Hackfleischscheibe aus Rindfleisch. Wenn man so will, eine Edel-Frikadelle. Das Tipp Nummer zwei.

Die dritte Anregung kommt von Leser Reinhard Märtens aus Braunschweig. „Ich bin in Braunschweig geboren, Jahrgang 1955, und kenne eine andere Variante. Milchreis mit Zimt und Zucker, Apfelmus und Bulette zusammen auf einen Teller, und wenn noch Bratensaft in der Pfanne übrig war, wurde eine Vertiefung in den Milchreis gemacht und der Saft hineingegossen. Schmeckt sehr lecker. Mein Vater und meine Oma stammen aus Magdeburg. Ob das Rezept von dort kommt?“

