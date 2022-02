Ich scharre mit den Garten-schuhen. Die Sonne lässt sich immer häufiger blicken, und ich kann es nicht erwarten, nach draußen zu gehen und in unserem Garten herumzuwerkeln. Bisher habe ich Vorarbeit geleistet. Ich habe den Holunder gestutzt, weil er im Sommer sonst den Weg versperrt. Ich habe fast ertrunkene Erdbeerpflanzen aus dem vergangenen Jahr umgetopft und aufgehobene Hokkaido-Kerne in einem großen Bottich verbuddelt. Gartenkenner mögen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ob meiner scheinbar willkürlichen Gärtner-Tätigkeit. Aber ich kann nicht anders. Ich muss etwas tun. In den Geschäften werden die ersten Frühblüher angeboten – es juckt in meinen Fingern, wenn ich allerorts die hübschen bunten Primeln sehe. Dieses Jahr soll unser Garten richtig schön werden. Also mache ich eine Liste, was ich alles besorgen will: Blumenampeln für das Carport, Kletterpflanzen für den Eingangsbereich, Rhododendren, Narzissen, Maiglöckchen und Efeu für ein neu anzulegendes Beet neben der Terrasse. Einziger Haken an der ganzen Sache: Ich habe ja viele Ideen und versuche diese auch umzusetzen, aber mein Daumen – sagen wir’s mal so – könnte doch etwas grüner sein.