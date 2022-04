Zugegeben, wir haben etwas übertrieben. Meine Kinder und ich. Die Osterferien waren wettertechnisch bis jetzt aber auch unter aller Kanone. Kaum waren wir an der frischen Luft, hat uns der Wind kräftig durchgepustet und der Regen die Socken durchweicht. Folglich waren wir viel zu Hause und haben das gemacht, was uns seit der Pandemie beinahe zum Halse raushängt: gebacken und gebastelt. Ach ja, und ein neues Hobby haben wir uns auch zulegt: das Bieten auf Internet-Auktionen! Die Kinder können sich etwas zum Spielen oder Anziehen aussuchen und lernen, dass gebrauchte Dinge gut und im besten Fall günstig zu haben sind. Allerdings, und das ist die Krux, ist das Bieten bei uns etwas aus dem Ruder gelaufen. Beispiel: das Schuh-Paket. Ja, wir haben für meine Tochter nicht nur ein einziges hübsches Paar Schuhe erstanden, sondern gleich eine Armada an Turnschuhen, Winterschuhen und Sandalen. Die Verkäuferin flötete in einer E-Mail voller guter Absicht: „Ich habe Ihnen noch weitere Schuhpaare ins Paket gelegt, vielleicht können Sie diese gebrauchen.“ Ups. In einem Fünf-Personen-Haushalt mangelt es für gewöhnlich nicht an Schuhwerk, dafür aber an Schuhschränken. Meine Tochter verkündet mir ihre Idee stante pede: „Mama, wollen wir im Internet einen neuen Schuhschrank ersteigern?“ Oh Mann, das habe ich gehörig verbockt.