13.07.2022, Sachsen-Anhalt, Wernigerode: "Hurra Sommerferien" steht an einer Tafel in der zweiten Klasse der Grundschule Harzblick in Wernigerode. Nach der Zeugnisausgabe am Mittwoch beginnen für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt die Sommerferien. Foto: Matthias Bein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++