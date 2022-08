Die Rundmail von San Juan

Kolumne. Ich verstecke Links auf Kneipenklassiker in Mails. So finde ich heraus, ob sie auch wirklich aufmerksam gelesen werden.

In der Kneipe lernt man ja fürs Leben, heißt es bestimmt irgendwo. Und ich habe in der Kneipe tatsächlich einen Skill gelernt, der mich heute im Berufsleben weiterbringt. Gut, über den wahren Mehrwert lässt sich vielleicht streiten, aber mehrere Jahre Kneipengängerei habe ich heute sinnstiftend adaptiert. Es geht hierbei vor allem um Musik.

Die Kneipe eröffnete mir neue Welten, denn hier stand eine Jukebox. Die enthielt so ungefähr gar keine Musik, die ich hören würde. Was aber die anderen anmachen, was man selbst zu hören kriegt, wenn man zufällig irgendwelche Nummern eingibt, oder was betrunkene Bekannte dann auf einmal starten – das erweitert den Horizont und kann prägen. Und so kenne ich einige Klassiker, die mir wohl entgangen wären. Die Kirmesmusikanten, die Fischer von San Juan oder die Schmachterei von Juliane Werding. Zeitlose Trash-Klassiker wie Coco Jambo und anderer 90er-Kram runden das Vergnügen ab.

Was die Jukebox in der Kneipe mit Rundmails zu tun hat

Aber wie zur Hölle nutze ich dieses Wissen für meinen Job? Ganz einfach: Wenn ich Rundmails schreibe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die auch alle aufmerksam lesen, dann baue ich Ostereier ein, Details, die man erstmal suchen muss. Und derzeit verstecke ich in diesen Mails relativ weit hinten hinter Buchstaben oder einem Satzzeichen Links auf Kneipenmusik. Youtube macht es möglich. Und immer mal wieder sprechen mich Kolleginnen oder Kollegen darauf an. Das startet witzige Gespräche und zeigt: Hier wurde die Mail wirklich aufmerksam gelegen. Besser als jede Lesebestätigung oder schulmeisterliche Abfrage.

Über die Seriosität kann man streiten, aber wer mich kennt, weiß das zu nehmen – und wenn es für ein Schmunzeln sorgt, haben alle gewonnen.

