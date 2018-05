Pop-Artist Indiana ist gestorben

New York Vier Buchstaben machten Robert Indiana weltberühmt. In den 60er Jahren begann der US-Künstler mit dem Wort „love“ zu experimentieren und schuf eine erste Skulptur für das Indianapolis Museum of Art: Oben „L“ und „O“, letzteres leicht schräg, gestapelt auf „V“ und „E“, das Ganze bunt und mannshoch. ...