"Tatort": Rick Okon ist der neue Ermittler in Dortmund

Der Druck der Hand, die aus der rechten Hosentasche schnellt, ist kräftig. „Hallo“, sagt Rick Okon mit einer Freundlichkeit, die auf den ersten Blick nicht so recht passen will zu dem schmalen Gesicht, das so selten gelächelt hat, wenn man es in der Vergangenheit auf dem Bildschirm sah. Weil es...