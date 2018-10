"Fack Ju Göhte" als "Bestes Musical" ausgezeichnet

Das Musical "Fack Ju Göhte" (Theater im Werksviertel, München) hat den Deutschen Musical Theater Preis in der Kategorie "Bestes Musical" erhalten. Insgesamt vergab die Deutsche Musical Akademie am Montagabend im Hamburger Schmidts Tivoli 14 Preise für herausragende Leistungen im deutschsprachigen Musical.

Den Ehrenpreis erhielt die niederländische Schauspielerin und Sängerin Pia Douwes. Die Auszeichnung wird seit 2014 jährlich von der Deutschen Musical Akademie an solche Musicals verliehen, die in Deutschland entwickelt und innerhalb der vergangenen zwölf Monate uraufgeführt wurden.

Jeweils in drei Kategorien ausgezeichnet wurden die Musicals "Erwin Kannes – Trost der Frauen (Letterland)" (Theater für Niedersachsen, Hildesheim), sowie "Herz aus Gold – Das Fugger Musical" (Staatstheater Augsburg). In zwei Kategorien wurde das Musical "Jana & Janis – Sag einfach Jein" (Schmidtchen, Hamburg) ausgezeichnet. Jeweils einen Preis erhielten die Musicals: "Welcome to Hell" (Neuköllner Oper, Berlin), "Coco – ein Transgendermusical" (Konzert Theater Bern), "Zzaun – Das Nachbarschaftsmusical" (Staatsoperette Dresden), "Aus Tradition anders – Das Lilienmusical" (Staatstheater Darmstadt) und "Der gestiefelte Kater" (Next Liberty, Graz).