Börteboote aus Helgoland erreichen Berlin

Nach über einer Woche Fahrt über die Nordsee, die Elbe und mehrere Kanäle haben zehn Börteboote aus Helgoland am Mittwoch die Hauptstadt Berlin erreicht. Dort machten sie am Vormittag am Spree-Ufer in Sichtweite des Reichstages fest, wie die Sprecherin der Kapitäne, Claudia Gröning, mitteilte.

Die Kapitäne wollten in der Hauptstadt für die Anerkennung ihrer schlichten, weißen Holzkähne als Unesco Weltkulturerbe werben. Die Anträge seien längst eingereicht, sagte Gröning.

Start der ungewöhnlichen Werbetour war am 25. September 2018 auf Helgoland. Zwischenstopps führten unter anderem nach Hamburg, Uelzen, Wolfsburg, Magdeburg und Potsdam.

Die Börteboote gehören zu Helgoland wie das Wahrzeichen der Insel, die Lange Anna. Nun werden sie immer seltener. Deswegen machten sich die Kapitäne mit den kleinen offenen Booten auf den Weg nach Berlin, um vor dem Kanzleramt für ihr Anliegen zu werben.

Die traditionellen Boote bringen Touristen von den Seebäderschiffen, die vor Helgoland auf Reede gehen, auf die rote Felseninsel. Früher war das nötig, weil es keinen Hafen in Helgoland gab, wo große Schiffe anlegen konnten. Seit es einen solchen Hafen gibt, machen viele Seebäderschiffe mit den Tagesgästen direkt auf der Insel fest, andere nutzen noch den Service der Börteboote.

Von den ehemals mehr als 20 Holzkähnen sind nur noch elf im Einsatz. Obwohl nie etwas passiert sei, gab es zuletzt schwere Sicherheitsbedenken, sagte Helgolands Tourismusdirektor Lars Johannson. Als Neubau bekäme ein Börteboot daher keine Zulassung mehr. Für die Boote, die noch im Einsatz seien, gelte jedoch der Bestandsschutz. Rund 25 Millionen Gäste seien seit 1952 in den offenen Börtebooten sicher über das Meer gebracht.