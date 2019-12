Netflix: Das kommt Weihnachten 2019

Berlin Binge-Watching an Weihnachten: „Let It Snow“ bis „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – das sind die Weihnachtsfilme auf Netflix 2019.

Die ersten Geschenke sind gekauft, die Wohnung ist schon weihnachtlich dekoriert und viele Familien machen es sich gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit zuhause gemütlich.

Wer seine Feiertagsvorfreude noch ankurbeln möchte, kann das bei Netflix tun. Der Streamingdienst lockt mit lustigen Kinderfilmen für die Kleinen, kitschigen Romanzen für Verliebte - und auch mit spannenden Actionfilmen für den Ausgleich zum Weihnachtstrubel.

Das sind die Highlights:

• Für Kinder:

„Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“: Sven Nordqvists Geschichten um den Tüftler Pettersson und seinen sprechenden Kater Findus gehören zu den Klassikern der Kinderliteratur. In einem Mix aus Real- und Animationsfilm erzählt der Streifen von den Pleiten und Pannen der beiden Freunde zwei Tage vor Weihnachten. Doch Pettersson verspricht seinem tierischen Freund: Es wird trotzdem „das schönste Weihnachten überhaupt“.

„The Christmas Chronicles“: Ein Netflix-Film mit Kurt Russel, in dem zwei Geschwister aus Versehen den Schlitten des Weihnachtsmanns abstürzen lassen. Nun müssen sie alles dafür tun, Weihnachten zu retten.

„Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“: In Oliver Dieckmanns Kinderfilm hat Ben mit einem Schulwechsel, einer gestressten Mutter und dem zickigen Nachbarsmädchen Charlotte zu kämpfen. Doch während eines heftigen Gewitters fällt der Weihnachtsmann Niklas Julebukk vom Himmel und stellt Bens Leben völlig auf den Kopf. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Cornelia Funke.

• Für Märchenliebhaber:

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Der Klassiker aus dem Jahr 1973 darf an Weihnachten nicht fehlen. Aschenbrödel gewinnt das Herz eines hübschen Prinzen. Der Film läuft auch gleich mehrfach im Free-TV. Die Sendetermine für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" stehen schon fest, wir stellen sie vor.

„Die Schöne und das Biest“: Die schöne Belle, Tochter eines Händlers, versucht ihren Vater aus den Fängen eines monströsen Biests zu retten. Auf dem Schloss des vermeintlichen Ungeheuers erwartet sie jedoch ein Ort voll Magie, Freude und Gutherzigkeit. Auf Netflix überzeugt die französische Verfilmung von Christophe Gans mit Léa Seydoux und Vincent Cassel.

„Dornröschen“: Die deutsche Verfilmung von 1971 des Grimmschen Märchens "Dornröschen" ist ein Klassiker, der besonders zu Weihnachten für Nostalgie sorgt. Der Film ist ab Dezember bei Netflix abrufbar.

• Für Romantikkomödiengucker:

„Let It Snow“: Die von Netflix produzierte Romantikkomödie spielt an Heiligabend während eines Schneesturms in einer fiktiven US-Kleinstadt. Eine Jugendbuchadaption nach John Green („Das Schicksal ist ein mieser Verräter“), Maureen Johnson und Lauren Myracle.

„Prinzessinnentausch“: Eine Bäckerin aus Chicago und eine angehende Prinzessin tauschen zu Weihnachten die Rollen – was natürlich für reichlich Chaos sorgt. Mit Vanessa Hudgens.

"A Christmas Prince: The Royal Baby": Eine Journalistin wird nach Europa gesandt und mogelt sich in den Palast der Königsfamilie eines fiktiven Landes. Dort verlieben sich der Prinz und sie ineinander. Das ist schlecht geschauspielert, vorhersehbarer als das Ess-Koma nach dem Weihnachtsbraten und auch sonst nicht sonderlich berauschend. Aber offenbar kommt es gut an. Es ist bereits der dritte Teil. Und Weihnachten darf der Kopf ja auch mal Urlaub machen.

• Für Weihnachtsmuffel:

„Mad Max“: Wer keine Lust auf kitschige Weihnachtsfilme hat, kann sich bei Netflix die postapokalyptische Actionfilm-Reihe „Mad Max“ reinziehen. Der neueste Teil der Reihe, „Mad Max: Fury Road“ (2015), wartet mit den spektakulärsten Actionszenen und den Hauptdarstellern Charlize Theron und Tom Hardy auf.

An den Feiertagen hat man endlich Zeit – zum Bingewatching. In der düsteren, aber humorigen Serie „The End of the F***ing World“ unternehmen ein Jugendlicher mit Mordgedanken und eine rebellische Schülerin einen folgenschweren Roadtrip. Die zweite Staffel ist seit dem 5. November auf Netflix zu sehen.

Wer an Weihnachten nicht vor Ndetflix hängen will und einfach nur das Fest begehen will, sollte sich vorbereiten. Alles wichtige zu Weihnachten erklären wir hier. Alle anderen haben auch Alternativen im Free-TV: "Der kleine Lord" läuft natürlich auch wieder - und für viele gehört Helene Fischer mit ihrer Show ja ähnlich konsequent zum Fest wie die Weihnachtsgans.