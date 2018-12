Clint Eastwood feiert Premiere seines neuen Films

Clint Eastwood bei der Weltpremiere seines Films "The Mule" in Los Angeles.

Los Angeles Mit 88 Jahren tritt der Schauspieler noch einmal vor sein Publikum: als Regisseur und Hauptdarsteller in "The Mule". Es geht um einen betagten Drogenkurier, der für ein mexikanisches Kartell Kokain in die USA schmuggelt.

Der Hollywood-Star Clint Eastwood hat in Los Angeles mit Familie und Kollegen die Premiere seines neuen Thrillers "The Mule" gefeiert.

Der 88-Jährige brachte unter anderem seine Söhne Scott (32) und Kyle (50), seine Tochter Alison (46), seine Ex-Frau Maggie Johnson (87), eine Enkeltochter und seine Freundin Christina Sandera (55) in der Nacht zum Dienstag zu dem Empfang in Los Angeles mit, wie die US-Zeitschrift "People" berichtete.

"The Mule" beruht auf wahren Begebenheiten. Eastwood, der Regie führte, spielt auch die Hauptrolle des Drogenkuriers Leo Sharp, der im hohen Alter für ein mexikanisches Kartell Kokain in die USA schmuggelte. Es ist Eastwoods erster Auftritt vor der Kamera seit "Back in the Game" im Jahr 2012. Neben ihm spielen auch Bradley Cooper und Michael Peña mit.

Der Film läuft in den USA an diesem Wochenende an und soll Ende Januar in die deutschen Kinos kommen. Er könne es kaum erwarten, schrieb Eastwoods Sohn Scott am Wochenende auf Instagram. Sein Vater sei mit 88 Jahren immer noch großartig. Der Film sei "ein wilder Ritt" und zähle seiner Meinung nach zu den besten Eastwood-Werken.