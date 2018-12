Schwarzwald-„Tatort“: Die Bilder

Im „Tatort: Damian“ ermitteln die Kommissare gleich in mehreren Fällen. Die Szenerie ist düster, die Stimmung gereizt. Am Anfang steht ein brennende Holzhütte – und am Ende der Episode auch.

Foto: SWR/Benoit Linder / SWR