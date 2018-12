"Damian": "Tatort" aus Schwarzwald sehr sehenswert

Es liegt eine Decke aus Müdigkeit und Erschöpfung über diesen Kommissaren. Sie sitzen in Räumen, in die nur fahles Zwielicht dringt, sie kämpfen mit Koffeinbonbons gegen die Übernächtigung. An der Seite von Franziska Tobler (Eva Löbau) ermittelt im Schwarzwald-„Tatort“ diesmal Luka Weber (Carlo...