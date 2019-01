IBES: Sibylle Rauch mit Not-OP wegen geplatzter Silikon-Brust

An diesem Freitag startet die 13. Staffel des Dschungelcamps. Vor der Abreise haben sich die zwölf Kandidaten noch auf ihre eigene Art auf den australischen Dschungel vorbereitet. Spätestens am Donnerstag waren dann aber alle in Down Under angekommen.Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in unserem Newsblog. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Dschungelcamp...