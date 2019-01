Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) in Folge elf der Serie "Babylon Berlin".

Köln Wer schon immer mal in die Rolle eines Henkers schlüpfen wollte, hat bald Gelegenheit dazu: Für die neue Staffel der Krimiserie "Babylon Berlin" werden in Nordrhein-Westfalen etliche Komparsen gebraucht - auch Männer mit Glatze haben eine Chance.

"Babylon Berlin" wird in NRW gedreht

Henker, Gangster und Priester gesucht: Die historischen Krimiserie "Babylon Berlin" geht weiter - und für Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen werden dafür bald massig Komparsen benötigt.

Wie die Castingagentur Eick am Montag mitteilte, sind für die dritte Staffel des während der Weimarer Republik spielenden TV-Epos im Frühjahr 2019 Filmaufnahmen in Köln, Bonn, Düren, Solingen und Krefeld geplant. Neben den Hauptdarstellern sollen dann 500 Komparsen und 40 Kleindarsteller vor der Kamera stehen.

Die Rollenprofile sind durchaus unterschiedlich. "Wir suchen nach Menschen aus NRW, die Gangster, Polizisten, Passanten, Henker, Kneipengäste, Gefängniswärterinnen, hochrangige Militär-Offiziere und Politiker spielen", erklärte Agenturchef Gregor Weber. Darüber hinaus brauche man aber auch einen kleinwüchsigen Mann, Kellner, Priester und Tischler. Außerdem werden 50 Frauen gesucht, die Gefängnis-Insassinnen spielen. "Es können sowohl normalere als auch vom Leben gezeichnete Gesichter und Körper sein", erklärte Weber. Als Beispiele nannte er "Glatzen, Einarmige oder –beinige".

Die ersten beiden Staffeln von "Babylon Berlin" hatten ein Millionenpublikum. Die dritte Staffel wird erneut bei Sky und später im Ersten zu sehen sein. Abermals dient ein Buch von Volker Kutscher als Vorlage. In der neuen Geschichte ermittelt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) an einem Filmset, an dem eine berühmte Schauspielerin gestorben ist. Drehorte sind Berlin, Potsdam-Babelsberg und NRW.