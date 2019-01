"Tatort": Dortmunder OB Sierau kritisiert WDR

Der jüngste Dortmund-„Tatort“ hat eine Kontroverse ausgelöst. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) schrieb einen Brief an den WDR-Intendanten Tom Buhrow. Der Film, heißt es in dem Schreiben, sei „Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen“.Der Krimi,...