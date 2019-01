Hart aber fair: Frank Plasberg dreht an der Empörungsschraube

Die Briten haben alles richtig gemacht. Schon in 20 Jahren wird man sich in London ins Fäustchen lachen. Eine eigene Währung, eine eigene Finanzpolitik, niemand, der von außen reinquatscht. „Die Engländer haben nur Vorteile, wenn sie gehen“, findet der Ökonom Daniel Stelter. Der „Brexit“ also als...