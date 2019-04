George Lucas spendet für Oscar-Museum

Der US-Filmproduzent und Regisseur George Lucas denkt an die Filmemacher von morgen.

Los Angeles Der amerikanische Filmproduzent will die kommende Generation von Filmemachern unterstützen. Deshalb sollen Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt in das noch im Bau befindliche Filmmuseum bekommen.

Der "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (74) reiht sich in die Liste der prominenten Spender für das im Bau befindliche Oscar-Museum in Los Angeles.

Nach Mitteilung des "Academy Museum of Motion Pictures" am Donnerstag hat der Regisseur und Produzent über seine "George Lucas Family"-Stiftung eine "großzügige" Zuwendung geleistet. Diese unbezifferte Finanzspritze soll dazu dienen, dass Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt in das Museum haben. Dies sei eine wichtige Hilfe, um die nächste Generation von Filmemachern zu unterstützen, sagte Museumsdirektor Kerry Brougher.

Das Projekt wird mit Spendengeldern in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar finanziert (etwa 270 Mio Euro). Filmschaffende wie Steven Spielberg, Tom Hanks und Barbra Streisand sowie zahlreiche Filmstudios und Stiftungen unterstützen den Bau des Filmmuseums, das von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano entworfen wurde. Es soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Gebaut wird es auf dem Gelände des Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Auf rund 28.000 Quadratmetern sollen Teile der Sammlung der Oscar-Academy zu sehen sein, darunter Filme, Poster, Fotos, Drehbücher, Requisiten und Kostüme.