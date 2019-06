"Rock am Ring": Fans feiern gigantisches Open-Air-Fest

Nürburg Immer wieder der bange Blick in den Himmel: Nähern sich Gewitterwolken? Dennoch beginnt "Rock am Ring" mit viel guter Stimmung. Mehr als 80.000 Fans feiern in der Eifel ein gigantisches Open-Air-Fest. Bei "Rock im Park" strahlt die Sonne.