Große Sorge um Bestseller-Autor Andrea Camilleri

Andrea Camilleri wird nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Rom behandelt.

Rom Er gilt als kritische Stimme Italiens. Mit seinem eigenwilligen "Commissario Montalbano" begeistert er vor allem Krimi-Fans in aller Welt. Jetzt wurde Andrea Camilleri laut Medienberichten in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der italienische Bestseller-Autor Andrea Camilleri wird nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Sein Zustand sei ernst, berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa und die Tageszeitung "La Repubblica" am Montag.

Der Sizilianer ist für seinen Romanhelden, den kauzigen Kommissar Salvo Montalbano, bekannt. Camilleri ist 93 Jahre alt und als kritische Stimme Italiens bekannt. Kürzlich hatte er noch Italiens Innenminister Matteo Salvini scharf für dessen Auftritte mit einem Rosenkranz kritisiert.