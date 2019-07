Angela Merkel kommt wieder zu den Bayreuther Festspielen

Bayreuth Was wäre Bayreuth ohne die Kanzlerin? Angela Merkel gehört auch in diesem Jahr zusammen mit ihrem Mann wieder zu den Premierengästen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt Ende Juli zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele nach Bayreuth. Die Liste der Premierengäste werde erneut von der Kanzlerin angeführt, teilte die Stadt mit.

Merkel gilt als großer Wagner-Fan und gehört zusammen mit ihrem Mann Joachim Sauer zu den Stammgästen auf dem grünen Hügel.

Aus der Bundesregierung werden außerdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) erwartet. Die bayerische Staatsregierung ist unter anderem mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vertreten. Auf der Gästeliste stehen auch Franz Herzog von Bayern und Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, die Schauspieler Michaela May, Udo Wachtveitl und Harald Krassnitzer sowie die ehemaligen Skirennläufer Rosi Mittermeier und Christian Neureuther.

Die Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli - in diesem Jahr mit einer Neuinszenierung der Oper "Tannhäuser" in der Regie von Tobias Kratzer.

Die Bayreuther Festspiele widmen sich dem Werk des Komponisten Richard Wagner (1813-1883). Die ersten Festspiele fanden 1876 statt.