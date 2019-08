Braunschweiger Regisseurin für Oscar nominiert

In ihrem Spielfilm „Systemsprenger“, der gestern für den Auslands-Oscar nominiert wurde, erzählt Nora Fingscheidt von der gewalttätigen neunjährigen Benni (gespielt von Helena Zengel), die nicht bei ihrer überforderten Mutter leben kann und immer wieder gegen das Sozialsystem rebelliert. Das Mädchen wird von einer Unterbringung in die nächste geschoben, bringt das Jugendhilfe-System an seine Grenzen und treibt seine Mitmenschen zur Verzweiflung. Was Benni eigentlich sucht, sind Liebe und Geborgenheit.

Die 36-Jährige Braunschweiger Regisseurin sagte in einer ersten Reaktion, der Film sei gerade auf einer weltweiten Festivalreise. „Die überwältigenden Reaktionen des Publikums zeigen: Kino kann einen Dialog zwischen Kulturen herstellen, weil es ums Menschsein geht.“

Als der Film zur Berlinale eingeladen wurde, wo er einen Silbernen Bären gewann, hatte sie dieser Zeitung erzählt, sie habe sechs Jahre zuvor die aufwendige Recherche in der „zum Teil sehr heftigen Parallelwelt“ der Kinderpsychiatrie und der Kinderheime begonnen. Sie kenne Kinder, die schon mit sechs Jahren acht Institutionen erlebt hätten. „Sie kommen nirgendwo an. Sie haben es nie erlebt, ausgehalten zu werden. Sie sind voller wütender Energie. Aber dahinter stecken immer Not und Schmerz. Gewalt von Kindern ist immer ein Hilfeschrei.“

In unserer Rezension hieß es : „Die Ambivalenz in dem impulsiven, früh traumatisierten Nervenbündel, diese Gleichzeitigkeit von extremer Verhärtung und kindlicher Liebesbedürftigkeit dem Betrachter unmittelbar glaubhaft auf die Netzhaut zu knallen, ist die Leistung der Nora Fingscheidt. Und es ist in gleichem Maße die unfasslich intensive Leistung der neunjährigen Hauptdarstellerin Helena Zengel“.