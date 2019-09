Hannovers Tanz-Festival eröffnet mit Selbstbespiegelung

So sieht das dann wohl aus, wenn sich ein Choreograph in die Körpersprache seiner Tänzer verliebt, aber eigentlich nicht weiß, was er erzählen will.

Die Auftaktproduktion des Festivals „Tanztheater international“ in Hannovers Orangerie verspricht im Titel „The Falling Stardust“, aber statt Gefühlen bekommen wir wirklich nur den Sternenstaub: Die Tänzer verschiedener Genres, vor allem spürbar im klassischen Ballett versiert, aber auch mit Hip-Hop-Kenntnissen, begegnen sich, schwarz gekleidet, wie auf einer Probe, gehen durcheinander, beäugen sich, starten eigene Bewegungen, wie zum Spaß, denen sich dann zwei oder drei zugesellen, andere weichen aus, zeigen ihre Bewegungen und ziehen wieder andere mit sich.

Drehungen, Sprünge, Hebungen, Synchronität erinnern besonders ans klassische Repertoire, Zeitlupe, Ruckungen, Kopfstand und Hüpfen an Moderne und Streetdance. Das Material wird schön gezeigt, aber leider entsteht über 60 Minuten nichts daraus. Es ist eben keine rassige Battle, bei der Pirouetten und Headspins die Degen kreuzen, und man spürt auch keine sozialen oder wenigstens persönlichen Hintergründe, wenn eine Tänzerin sich solistisch mit Spitzenpirouetten und Entrechats, im Sprung mehrfach gegeneinandergeschlagenen Beinen, präsentiert. Entsteht Eifersucht, Neid, Enttäuschung? Fleht der Tänzer inmitten des Gruppenknäuels mit seinen Augen nach Erlösung – durch die freispringende Solistin? Nein, es geht wieder mit anderen Figuren weiter. Alles bleibt im Fluss, wiederholt sich höhepunkt- und konfliktlos.

Vielleicht war Choreograph Amala Dianor, der als Kind Michael Jackson imitierte und zum Hip-Hop-Star avancierte, selbst zu beeindruckt von den Möglichkeiten seiner Tänzer. Mehrfach bilden sie Knäuel, mal mit zuckend vorgereckten Brüsten, mal mit verschwurbelten Armen, als hätte er sich in die Sackgasse manövriert, dann gibt es wieder einen Neustart. Einmal schreitet eine Tänzerin einfach fort, als hätte sie genug davon, sich immer zu fügen und in sinnlose Konstellationen gestellt zu werden. Das wäre ein Statement gewesen. Leider kehrt sie zurück und stiftet zu neuen Gruppen an.

Das Stück bleibt zu materialhaft, führt zu sehr die eigene Arbeit vor. Längst haben wir gerade auch beim Festival in Hannover Hip-Hop als emotionales Ausdrucksmittel kennengelernt, etwa bei Black Sheep im vergangenen Jahr, dahinter bleibt Dianors formale Selbstbespiegelung zurück. Verschiedene Formen, geschenkt, nutzt sie zu Aussagen!

