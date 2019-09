Chaplins Film erstmals auf der Bühne

Bisher hat es wohl keiner gewagt. Denn erstaunlich ist das schon: Obwohl Charlie Chaplins wunderbarer Film „Lichter der Großstadt“ schon fast 90 Jahre alt ist, kommt erst jetzt europaweit die erste Bühnenfassung heraus. Im Staatstheater Braunschweig. Premiere ist am Freitag, 13. September, im Kleinen Haus.

Die Bühnenfassung schuf der Dramaturg Holger Schröder. Ein bedachtsam formulierender, gänzlich uneitel in sich ruhender Charakterkopf. Besonders schwierig sei es nicht gewesen, an die Rechte zu kommen. „Die haben uns weniger gekostet, als ein Autor für eine Auftragsarbeit bekommt.“ Schwierig sei eher der Stoff selbst.

Dazu muss man wissen, dass es 1931, als ,Lichter der Großstadt’ in die Kinos kam, bereits den Tonfilm gab. Chaplin hat zwar eine Tonspur produziert, aber den Stoff bewusst als Stummfilm realisiert. Erzählt wird die anrührende, aber niemals kitschige Geschichte eines bitterarmen Tramps, der einem blinden Blumenmädchen eine Operation ermöglichen möchte, welche ihr Augenlicht wieder herstellt.

Die ungeheure Herausforderung besteht nun in den Augen des Dramaturgen nicht nur darin, dass dieser Film „kaum zu toppen“ ist, wie er meint. Sondern auch darin, dass hier eine stumme Figur mit einem blinden Mädchen schicksalhaft zusammentrifft. „Wie können die sich verstehen?“

Kann das überhaupt gelingen auf einer Bühne? Regisseur Christoph Diem, der sich direkt von der Probe zu unserem Gespräch gesellt hat, stützt die Stirn in die Hand und wirkt plötzlich sehr erschöpft, als er sagt: „Das ist wahnsinnig schwer. Ehrlich.“ Und ergänzt dann lustvoll qualvoll paradox: „Eigentlich kann das nicht funktionieren. Deshalb machen wir es ja.“

Diem und Schröder sind seit 2007 ein Intensiv-Team, wenn es darum geht, literarische und filmische Stoffe für die Bühne zu adaptieren (zu dem, wie beide beteuern, ganz entscheidend auch der Ausstatter Florian Barth gehört). Die drei fanden sich am Staatstheater Saarbrücken in der Intendanz von Dagmar Schlingmann, kamen mit ihr nach Braunschweig.

Gemeinsam haben sie zum Beispiel den Film „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ auf die Bühne übertragen. Die Produktion lief in beiden Städten äußerst erfolgreich. Lebhaft erinnern sie sich zudem an ihre Theaterfassung der kurzen Erzählung „Ein schlichtes Herz“ von Gustave Flaubert. Erzählt wird das Leben einer Dienstmagd. Diem: „Das Irre an der Geschichte ist, dass im Leben der Frau nichts passiert!“

Schröder arbeitet zur Zeit an einer eigenen Produktion für die Musiktage Saar: einem musikalisch-literarischen Abend mit Jean Pauls satirischem Roman „Flegeljahre“, der schon als solcher heute praktisch unlesbar ist. Kurz und gut: Die Leidenschaft dieser beiden Theaterfreaks kommt vor allem dann auf Hochtouren, wenn’s eigentlich gar nicht geht.

Aber nicht als Selbstzweck. Leitend für seine Adaptionen sei stets die Frage nach dem „theatralen Mehrwert“, sagt Schröder, der seit 30 Jahren im Geschäft und mit seinem „Traumberuf total zufrieden“ ist. Den Mehrwert sieht er im Falle Chaplins darin, dass es auf der Bühne gelingen kann, die Geschichte auf verschiedenen Ebenen und aus subjektiven Perspektiven zu erzählen. Mit Licht, Musik, Pantomime, eingeblendeten Texten und einigen behutsam hinzu erfundenen Dialogen sei eine magisch flirrende Atmosphäre zwischen Traum und Wirklichkeit zu schaffen, in der manches parallel erzählt werden könne.

Wie bei den „Gondeln“ ist erneut die schwedische Rock-Gruppe Next Stop: Horizon mit eigenen Liedern und Untermalungen dabei. So entsteht laut Schröder ein Geflecht von Beziehungsschichten, welche ihren Ausgangpunkt in einem heruntergekommenen Varieté-Theater haben.

Auch inhaltlich sieht der Dramaturg eine Dringlichkeit dieses Liebesmärchens angesichts heutiger politischer Spaltungstendenzen und Hasstiraden. „Im Sinne unseres Spielzeit-Mottos ,City of Love’ erleben wir hier einen Menschen, der seine ganze Kraft und Energie darein setzt, einem anderen zu helfen“, sagt Schröder. „Er widmet sich dem Mädchen derart, dass er seine eigenen Interessen fast vergisst. Von der Geschichte können wir uns alle eine Scheibe abschneiden.“