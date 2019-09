„Bachelorette“: Gerda, Keno (und Tim?) – so endet das Finale

Berlin. Der eine will Gerda wohl nicht, der nächste findet das suspekt und weiß nicht mehr, ob er will. So läuft das „Bachelorette“-Finale.

Man stelle sich vor, es ist „Bacheloette“-Finale auf RTL, und – fast – keiner will hin. Vorm großen Finale am Mittwoch (und vorab auf TVnow) hatte die Dame der Staffel, Gerda Lewis (26), noch versucht, Tim Stammberger (25) eine der beiden verbleibenden Rosen zu überreichen. Und RTL, ganz spannungsbogentauglich, erst einmal nicht aufgelöst, ob der diese überhaupt will.

Achtung: Es folgen jede Menge Spoiler.

In der achten, der finalen Folge dann die ganze Geschichte: Tim will nicht. Keine Chance auf eine gemeinsame Zukunft mit Gerda. Blöd für die Auswahlmöglichkeiten: Eine Rose hatte sie schon Keno Rüst (28) in die Hand gedrückt, Marco wollte sie nicht – damit ist dann auch der dritte Mitbewerber Marco Schmidt (26) bedient. Eine, wie Gerda sagt, „Mitleidsrose“ (weil ja Tims nun wieder frei ist) gibt es nicht.

Damit ist die Sensation in der „Bachelor/ette“-Welt perfekt: Nur ein Kandidat, der ins Finale einzieht? Das gab es noch nie. Nachteil: Die ganze Folge ist weitestgehend so spannend, wie Rosen beim Verwelken zuzuschauen.

„Bachelorette“-Finale: Tim ist weg – aber will Gerda Keno?

RTL gibt sich über 60 Minuten (geplant war wohl mal das Doppelte, aber das konnte selbst der Entscheidungs-Herauszögerungs-Sender schlechthin nicht mehr verantworten) größte Mühe, das ganze spannend zu gestalten. Will sie ihn denn wirklich? Also so wirklich, wirklich? Oder war Keno für sie zweite Wahl, eigentlich Tim das Düngemittel im bachelorettischen Rosengarten?

So tritt also Keno – an seinem Geburtstag – auf Gerdas Mutter Yolanta. Die finden sich gegenseitig gut, und Gerda findet das auch gut, und dann reden sie beide darüber, ob sie sich eigentlich finden. So weit so gut.

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel „Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Am 17. Juli startet die neue Staffel „Bachelorette“. Einer dieser Männer soll Gerdas neuer Traummann werden. Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel David Taylor (24) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Fabio Halbreiter (29) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Oggy Batar (27) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Harald Kremer (35) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Jonas Vonier (29) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Tim Stammberger (25) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Jan Classen (27) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Florian Hausdorfer (24) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Sebastian Mansla (30) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Daniel Chytra (35) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Keno Rüst (28) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Serkan Yavuz (26) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Christian Hesse (25) Foto: TVNOW / Arya Shirazi Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Yannic Dammaschk (22) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Matin Looden (30) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Marco Schmidt (26) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Mudi Sleiman (28) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Luca Gottzmann (25) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Andreas Ongemach (27) Foto: TVNOW / RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



„Bachelorette“ – Die 20 Kandidaten der neuen Staffel Fabiano Carrozzo, (29) Foto: TVNOW/ RTL Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Gerda und Keno: Sind sie verliebt – und werden sie ein Paar?

Dann gelingt es Gerda, Keno und RTL tatsächlich für einen Moment, so etwas wie ernsthafte Zweifel aufzubauen, ob da alles so kommt, wie man sich das denkt. Die beiden picknicken, und ein Lied wird eingespielt. „What if we’re not meant to be“, singt eine Stimme, und irgendwie sitzen Gerda und Keno da wirklich, als wäre das alles gar nicht so gedacht gewesen.

"Bachelorette"-Finale: Gerda und Keno und die komplizierte Frage, ob man sich nun eigentlich ausreichend mag. Foto: Screenshot TVnow

Wenig Augenkontakt, eher zögerliche Zärtlichkeiten: alles kann, nichts muss, niemand will. „Bist du aufgeregt?“ „Teils, teils.“ Ein bisschen Witzeleien, dass sich Menschen in der US-Version des Formats ja gern direkt verloben, die Deutschen sind da etwas zögerlicher.

„Nach wie viel Zeit könnte man zusammenziehen?“, fragt sie ihn. „Kann man nicht pauschalisieren, weil das auf die Beziehung ankommt.“ Bei den beiden läge es eh anders, „weil wir uns ja auch ganz, ganz anders kennengelernt haben.“

• Bei einem Date flossen die Tränen: Wie Marco die „Bachelorette“ zum Weinen brachte

„Bachelorette“: Die schwere Entscheidung für eine Beziehung

In diesem einen Moment ist die Sendung so ehrlich wie selten: Zwei Menschen, die sich irgendwie mögen, die irgendwie füreinander Gefühle entwickelt haben, die aber nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wohin das führen soll. Die vor der Frage stehen, ob das, was sie fühlen, dafür reicht, sich in etwas Größeres zu begeben.

Und so gern man sich fragt, wie viel bei diesen Sendungen Fake und Humbug ist: Diese unbeholfene Zuneigung ist so offenbar, dass sie irgendwie anrührt. Weil sie zeigt, dass es beiden irgendwas bedeutet, was sie da machen. Wäre ihnen – oder auch nur einem von ihnen – alles egal, sie könnten cool sein. Sind sie aber nicht.

Keno, der aus den Fluten kommt. Er eroberte das Herz von Gerda. Alternativen gab es eigentlich am Ende auch nicht mehr. Foto: TVNOW / RTL

Was also tun, liebe Gerda, die du die letzte Rose in der Hand hältst? Richtig: Erstmal ausgiebig ins (natürlich dokumentierte) Zwiegespräch mit sich gehen. „Im Herzen weiß man ja schon, wie man sich entschieden hat. Ich hoffe sehr, dass Keno das Gleiche für mich fühlt wie ich. Sonst wäre ich natürlich sehr traurig.“

Und dann sagt Gerda die entscheidenden Worte, wenn auch erstmal nur zu sich: „Ja, ich habe mich verliebt. Jetzt habe ich es endlich ausgesprochen. Nach acht Wochen.“ Puh.

Macht Keno den Rückzieher? „Du machst es mir echt schwer“

Und dann steht sie vor ihm. 20 Kandidaten hatten um sie gebuhlt, einer blieb. Sie redet ganz viel, und am Ende darüber, wie schwer es war, so viel zu reden, weil sie ihn eigentlich nur „küssen und umarmen will, und mit dir eine schöne Zukunft haben.“ Jetzt muss er nur noch auch wollen.

Und einmal noch, in diesem Finale, in dem es nicht mehr A oder B sondern nur noch Ja oder Nein hieß, wird es für einen ganz kleinen Bruchteil spannend. „Du machst es mir echt schwer“, sagt Keno. „Du machst es mir echt schwer… so lange bei dir zu stehen und dich nicht küssen.“

Kuss, Schluss, bis nächstes Jahr. Hach, die Liebe in Zeiten des Privatfernsehens. Fortsetzung folgt dann beim großen Wiedersehen am gleichen Abend (noch alles gut!) – und demnächst sicher bei „Exclusiv“. Wahlweise mit Trennung, Schwangerschaft, Ehe. Oder allem.

• Das Bachelor-Finale gibt es TVnow.de zu sehen – bis zur Ausstrahlung allerdings nur im Premium-Bereich. Um 21.15 Uhr läuft noch ein großes Wiedersehen mit den Kandidaten und Gerda.