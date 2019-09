Identitäts-Suche in Salzgitter

Salzgitter. In der neuen Kunstausstellung auf Schloss Salder geht es um die Frage nach dem, was den Menschen im Innersten zusammenhält. .

Identität ist, wenn man sie nicht hat. Sondern sucht. Wenn der Mensch seiner selbst unsicher ist. Dann erforscht er sich. Versucht, sich festzuhalten. Zum Beispiel in Bildern. Insofern ist Identität seit der Höhlenmalerei über Rembrandt und van Gogh bis hin zu Cindy Sherman ein altes Thema der Kunst.

Nun also auch im Museum Schloss Salder. Kuratorin Stephanie Borrmann hat es für den Salon Salder, die traditionsreiche Leistungsschau aus niedersächsischen Ateliers, abwechslungsreich gefüllt. Es gibt raumgreifende Inszenierungen, filigrane Installationen, technisch gekonnte gegenständliche Malerei, Fotos der neusachlichen Art und zwei einprägsame Videos. Kurz gesagt: Es gibt viel fürs Auge.

Nicht bei jeder Arbeit erschließt sich das Thema. Nicht bei den Satelliten aus Eierkartons von Rolf Blume, kaum bei Alexander Steigs Video eines Kieselsteins.

Auf schlichte Weise hat Uwe Brodmann sich dem Thema gestellt: Indem er regionale Prominente je einmal in ihrem Arbeitsumfeld und im Privatleben abgelichtet hat. Katrin Ribbe zeigt Fotos von Frauen in Führungspositionen. Selbstbewusster, oft leicht lauernder Blick, na gut. Viel verraten sie allerdings nicht von sich selbst – aber vielleicht ist ja gerade das die Botschaft.

Eine besonders subtile optische Anmutung bietet Ribbe in ihrem Video „Vermächtnis“. Mit Schauspielern hat sie lebende Bilder im Stil alter Sepia-Fotos nachgestellt. Die Arbeit daran wurde gefilmt. Also laufen immer wieder Helfer durchs Bild, um die jeweilige Personenkonstellation neu zu arrangieren oder zu korrigieren. Auf der Tonspur erinnert eine Stimme anekdotisch an Großeltern, Onkel, Eltern. So werden die Identitäten längst verflossner, nur noch auf vergilbten Fotos existenter Menschen plötzlich in einem verblüffenden Vexierspiel der Illusionen vermeintlich lebendig.

In dem aus hölzernen Paletten gebauten Rundraum von Patricia Lambertus verwirren sich die Identitäten in einer grellbunten Tapete voller Masken, Kostümierungen, Spiegel und – natürlich – Selfie-Mädels. Tatsächlich ist ja im Selfie der Drang, sich im Bild seiner selbst zu versichern, zum Massenwahn geworden.

Intensiver, auch konzentrierter wirkt allerdings die zarte Malerei von Lars Eckert: Kinder mit Masken und Umhängen von Superhelden. Aber eben noch zu zart, zu scheu, zu unsicher für die Heldenpose.

Eindringlich auch die Selbstbefragung in dem Video von Josephine Garbe. Wie in kurzen Dia-Sequenzen wird ihr nackter Körper in kauernden oder liegenden Positionen auf einen faltigen Vorhang geworfen. Der Zuschauer wird zum Voyeur. Die Frau scheint gequält, wirft sich hin- und her, versucht sich scheinbar dem Blick zu entwinden, sich verbergen zu wollen. Im schnellen Wechsel der verzerrten Bilderfolge gelingt es nicht, sie festzuhalten. Das gleiche Motiv der sich zur Schau stellenden und sich zugleich verletzlich entblößt empfindenden Künstlerin variiert Garbe in einem eher ironischen Setting: eine kleine Mimose im Topf vor einem Spiegel.

Auf verschiedene Weise nähern sich Matthias Langer und Birte Hennig den Identitäten ganz fremder Menschen. Langer malt auf brillant eingedüsterte Weise alltägliche Knipserein aus offenbar biederen Verhältnissen ab, welche auf merkwürdig anrührende Weise ein bescheidenes kleinbürgerliches Leben erahnen lassen. Hennig macht Ähnliches fotografisch mit den Hinterlassenschaften in der Wohnung eines verschwundenen Mannes. Dort bleibt aber nichts als austauschbare Anonymität – bis hin zur gebügelten Bundfaltenhose über einem Stuhl. Und was bleibt von uns?

Eröffnung an diesem Sonntag um 11 Uhr. Zu sehen bis 3. November, Di.-Sa. 10-17 Uhr, So. 11-17 Uhr.