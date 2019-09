Internationale Tanz-Energie für Braunschweig

Heimat. Mit kraftvollen Schritten erobern die Tänzer der Braunschweiger Compagnie die weite Bühne. Tänzer aller Herren Länder. Kreuz und quer führt ihr Weg, keiner rempelt jemanden an. Ausweichen gehört dazu, wenn alle zusammenleben wollen. Unter den Beats vor der Herzschlagkurve werden sie zeitweise sogar eine synchrone Gruppe, positive Energie füllt den Raum.

Der Ausschnitt aus Gregor Zölligs Tanzstück „Heimatabend“ zum Auftakt der Tanz-Gala zum fünfjährigen Wirken am Staatstheater war gut gewählt, und noch schöner der Übergang: jeder Tänzer stellt sich in seiner Sprache vor, nennt seinen Ursprungsort in Japan, Schweden, Italien, USA, und seine Heimat jetzt: Braunschweig. Tanz ist keine ästhetische Frage, er ist, wenn er gut ist, Bedeutung und Bekenntnis. Und so mischte der Abend sehr geschickt, wenn auch nicht ekstatisch, wie der Gala-Titel suggerierte, Ausschnitte aus den eigenen Produktionen des Braunschweiger Tanztheaters mit Positionen internationaler Gäste.

Thaiz Suárez Fernández in „Crime Scene“ von Norge Cedeno Raffo bei der Tanz-Gala im Staatstheater Braunschweig. Foto: Staatstheater Braunschweig

Manchmal sind die gar nicht so weit weg, wie der Portugiese Tiago Manquinho, einst Tänzer bei Henning Paar und Zöllig in Braunschweig, zuletzt Hauschoreograph am Staatstheater und nun freischaffend. Sein Solo zu den „Pagliacci“ (Clowns) hat in der ehemals Braunschweiger Tänzerin Cecilia Castellari eine so herzliche wie energische Verkörperung. Sie kämpft ganz existentiell mit Schwerkraft und Scheinwelt, sucht nach vielleicht Schminke und Kontaktlinsen, wälzt sich auf dem Boden wie im Albtraum, rudert mit den Armen bis zum Sturz rücklings, verbindet dabei aber die noch von der Rolle herrührende unbeholfene Eckigkeit mit der unter konkreten Bewegungen erfolgenden Rollensuche in der Wirklichkeit. Das ist gar nicht komisch, sondern tief ergreifend.

Von weither kam Oscar Buthelezi, leider allein. Der schwarze Südafrikaner tanzte sein Duett „Road“ ohne den erkrankten Partner, so dass man weniger Inhalt als die packende, sehr muskulöse Formsprache bewundern konnte, mit auf die Erde patschenden Händen, waagerechtem Breakdance-Handstand, einer sehr körperlichen Besitznahme von Bühne und Straße.

Die Chinesen Xinxing Gong und Mengbo Li stellten ihr Duo „Exit“ vor, gehüllt in Mäntel, den alten Symbolen für Reise und Auswanderung. Die eine erschlafft bald in ihrem Mantel, kann vom anderen gezogen und gezerrt, auch wieder aufgeblasen werden, bevor sie militärisch exerzieren und mit Mantel überm Kopf rumsuchen. Am Ende ein vielleicht etwas zu verspieltes Objekttheater, von der versprochenen Seelenwanderung war nichts zu spüren.

Sehr spielerisch erkunden auch Danae Dimitriadi und Dionysios Alamanos in „Uncia“ die Körperlichkeit eines Menschtierdoppelwesens, das der griechischen Mythologie entsprungen sein könnte. Aus dem Körperpulk, der sich käferähnlich ausbreitet, mit rudernden Armen stehend zu fliegen scheint, erwachsen am Ende zwei Menschen, die in womöglich unguter Symbiose leben.

Auch ein Ausschnitt aus Gregor Zölligs „Winterreise“ wurde gezeigt: Der Lindenbaum. Foto: Ursula Kaufmann / Staatstheater Braunschweig

Näher am Tanztheater ist Norge Cedeno Raffos „Crime Scene“. Der Kubaner lässt seine Tänzerin Thaiz Suárez Fernández unter Krimimusik alle möglichen Positionen zwischen geahntem Unheil und erfolgter Tat einnehmen. Im Lichtquadrat eines Fensters scheint sie nur mal eben nachsehen zu wollen, was los ist, wird dann zurückgeschleudert wie beim Verkehrsunfall. Brutale, ständig wiederkehrende Wechsel von noch heiler, dann zerstörter Welt folgen. So leben wir alle ständig unter Gefahr. Vorzüglich auch des Forsythe-Tänzers Sam Young-Wrights „Carnegie Solo“, bei dem Anne Jung mit Flatterarmen und fließenden Bewegungen Keith Jarretts Klavierspiel, vielmehr die dadurch ausgelösten Stimmungen visualisiert.

Die Braunschweiger Compagnie ergänzte mit Ausschnitten aus Stücken von Henrietta Horn, Zöllig und Guy Nader/Maria Campos, deren akrobatisches „Perpetuum mobile“ weiterhin im Spielplan steht, ebenso wie Zölligs „Peer Gynt“ und „Winterreise“ – Heimspiele. Das Publikum jubelte ausgiebig, darunter viele Teilnehmer der Tanzwärts-Amateur-Mittanzprojekte, die Zöllig seit seiner Ankunft in Braunschweig initiierte. Es hätten noch mehr sein dürfen, so eine Gala mit internationalen Wettbewerbssiegern ist doch was Besonderes. Noch einmal Sonntag, 15. September, 19.30 Uhr.