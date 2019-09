"Opernhaus des Jahres" steht im Elsass

Die Opéra national du Rhin im Elsass ist von Kritikern zum "Opernhaus des Jahres" gewählt worden.

In einer Umfrage der Zeitschrift "Opernwelt" unter 50 Musikjournalisten bekam das Haus mit Spielstätten in Straßburg, Colmar und Mülhausen die meiste Zustimmung, wie das Magazin am Mittwochabend mitteilte.

Das Opernhaus errege "durch Entdeckerfreude, originelle Programme, vorbildliche Repertoirepflege sowie kreativen Esprit" Aufsehen, erklärte die Zeitschrift. Damit gewann nach Lyon zum zweiten Mal eine französische Kompanie den Titel.

Als beste Aufführung wurde die "Salome"-Produktion der Salzburger Festspiele ausgewählt. Der Italiener Romeo Castellucci gilt laut Umfrage als bester Regisseur und Bühnenbildner des Jahres. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die in "Salome" die Hauptrolle spielte, ist "Sängerin des Jahres".

Fast die Hälfte der Kritiker entschied sich für Grigorian. So viele Voten seien in fast drei Jahrzehnten der Kritikerumfrage auf keinen Sänger und keine Sängerin entfallen, schrieb die "Opernwelt".

Die Zeitschrift befragt jährlich 50 Kritiker aus Europa und den USA. Die Umfrage ist nicht repräsentativ für alle Kritiker, sie zeigt ein Stimmungsbild. Die Experten können ohne Vorauswahl ihre Favoriten nennen, weshalb sich die Stimmen oft auf viele Häuser verteilen. Für die Opéra national du Rhin setzten sich sieben Kritiker ein.

Als "Dirigentin des Jahres" wird Joana Mallwitz aufgeführt, die neue Musikchefin am Staatstheater Nürnberg. Die 33-Jährige habe das Kunststück vollbracht, "binnen kürzester Zeit Musiker, Publikum und Kritik zu begeistern, unter anderem mit Prokofjews selten gespielter Tolstoi-Oper "Krieg und Frieden" und Wagners "Lohengrin"", schrieb der verantwortliche Redakteur, Albrecht Thiemann.

Mallwitz setzte sich damit gegen bekannte Kollegen wie Kirill Petrenko und Christian Thielemann durch. Auch andere Musiker aus Deutschland konnten Kritiker überzeugen. So ist das Bayerische Staatsorchester zum achten Mal "Orchester des Jahres" und der Chor der Staatsoper Stuttgart zum zwölften Mal der "Chor des Jahres".

Im vergangenen Jahr war die Oper Frankfurt zum Jahressieger ernannt worden. Nun wird die Oper im Elsass geehrt. Ihr Profil verdanke sie maßgeblich "dem Ideenreichtum, Teamgeist und Weltbürgertum" der Intendantin Eva Kleinitz, die vor Kurzem mit 47 Jahren gestorben war. Die Würdigung der Oper werde so auch "zu einer Hommage an die Persönlichkeit, die deren Höhenflug steuerte", hieß es.