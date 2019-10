Kinder als Klimakiller? Lanz kritisiert Klima-Aktivistin

Luisa Neubauer, Klimaaktivistin, malt den Teufel an die Wand: Von heißem Pflaster spricht sie bei „Lanz“, von einem Asphalt, auf dem sich die Kinder die Füße verbrennen werden, wenn sich die Erde weiter so erwärmt. Das stehe so in ihrem Buch.

Da steht auch etwas, das den Moderator fast hyperventilieren lässt: dass Kinder die Klimabilanz allein deshalb zerstören, weil sie geboren wurden. Für Markus Lanz fällt so etwas unter Populismus. Ganz schön mutig.

Kritik an Greta & Co. ist so etwas wie ein Tabubruch. Es wird gern als Angriff missverstanden statt als Form der Auseinandersetzung gewertet. Glücklicherweise hält sich Lanz nicht an dieses Abkommen. Der Titel ihres Buchs klingt fast wie der Titel einer Magisterarbeit „Das Ende der Klimakrise“.

Doch das, was in dem Buch steht, geht über eine sachliche Bestandsaufnahme hinaus. Markus Lanz, der Neubauers Buch offenbar intensiv gelesen hat, stößt einiges dabei quer auf. Genau: vor allem, dass es die größte CO2-Katastrophe sei, Kinder in die Welt zu setzen. Da kommt er nicht mehr mit.

Markus Lanz lässt sich von Klimaaktivistin Luisa Neubauer nicht abwimmeln

Wie sie das denn meine? Luisa Neubauer (23), das deutsche Gesicht der Fridays of Future-Bewegung , bekennender Greta-Fan und Mitglied bei den Grünen, reagiert dann so, wie sie es gerne tut, wenn sie mit ihren eigenen Formulierungen konfrontiert wird. Sie tut so, als habe der Fragende etwas überpointiert oder falsch verstanden.

Aber Lanz lässt sich das nicht kleinreden, er hat das Buch ja inhaliert. Er weiß, wovon er spricht. Er hält ihr flüssig ihre eigenen Formulierungen vor. Sie klärt ihn dann auf, ein bisschen mit dem Habitus einer Musterschülerin, die dem ewigen Klassendeppen die Integralrechnung vorführt. Aber so ganz gelingt ihr das nicht. Es gelingt im Grunde gar nicht. Sie redet sich einfach nur raus, na gut, ist vielleicht legitim.

Sie macht es eben wie die Großen, die schon lange Politik machen und die sie eigentlich ja verachtet: Sie beantwortet nicht die Frage, sondern spricht einfach ablenkend davon, dass zehn Milliarden Menschen eben ernährt werden müssen, dass die Kindersterblichkeit gesenkt werden müsse. Blablaba, sorry.

Aber wenn sie das so gemeint hat, hätte sie das ja auch so schreiben können. Sie gibt unumwunden zu, dass man mit sprachlichen Bildern Aufmerksamkeit erzielt. Das scheint für sie komplett nicht fragwürdig zu sein. Emotionalisieren, bewusstes Überzeichnen – darüber würde sie sich in anderen Zusammenhängen mit Sicherheit aufregen. Hier aber perlt das an ihr ab. Fällt wohl unter Wortklaubereien.

Sind für Luise Neubauer Kinder wirklich ein Klimakiller?

Zum Thema Kinder als Gift fürs Klima , sagt sie noch in einem Ton, den man Kita-Mitarbeitern kennt: „Junge Leute kommen zu mir und fragen mich, ob das noch verantwortungsbewusst ist, junge Menschen in diese Welt hineinzuversetzen.“ Lanz will wissen, was sie denen denn dann sagt. Nein, sie werde jetzt nicht sagen, dass Menschen keine Kinder mehr bekommen sollen. „Ich entgegne diesen Menschen mit ganz viel Zuversicht.“ Klingt nach Heilsarmee. Sie sage ihnen, dass sie kämpfen können für eine bessere Welt.

Kämpfen gegen die Geburt eines Kindes als größten ökologischen Fußabdruck? Wie sie das meint, kann sie einfach nicht erklären. Der Moderator fragt sich, ob diese klugen jungen Menschen, die sich mit Klimatabellen und Klimamodellen so gut auskennen und den Politikern die Fehler so klar vor Augen führen, warum diese jungen Menschen nicht merken, dass das, was sie sagen, problematisch ist? Es könnte doch der geistige Nährboden radikaler Aktionen sein, wie man sie in der letzten Zeit erlebt hat.

Zerstochene Autoreifen, Randale am Bahnhof oder vor Automessen. „Distanzieren Sie sich von so etwas?“, fragt er. Sie müsse sich von nichts distanzieren, was nicht ihre Sache sei. Wie bitte? So will sie sich daraus reden? Das lässt er nicht zu. „Aber wir reden doch auch über Sprache als Nährboden bei der AfD“, sagt Lanz. Das sei doch nur mehr als nötig, dass man überall darauf achten müsse, wenn die Sprache nicht aufklärt, sondern wissentlich benutzt werde, um Ängste zu schüren. „Darüber muss man sich doch Gedanken machen!“, ruft er Lusia Neubauer zu.

Beim Applaus sind sich Neubauer und Lanz einig

Sie scheint das mal irgendwie nicht so zu sehen. Und weil er jetzt schon mal richtig auf Tour ist, sagt er auch, dass ihn auch andere Passagen in dem Buch – das er grundsätzlich für ein sehr gelungenes, differenziertes Buch halte –, verstört. So wie sie den Besuch bei Minister Peter Altmaier (CDU) beschreibt, der wohl sehr viel Rührei dabei gegessen habe, und das nicht ganz auf eine Art, wie es Luisa Neubauer gefallen hat. Ob man sich so über andere erheben müsse?

Genauso, wie sie schreibt, dass sich FDP-Politiker Christian Lindner beim Gespräch im Sessel herumgefläzt hätte. Warum sie das tue? Es sei eben so gewesen, sagt eine mittlerweile doch etwas geschafft wirkende Luisa Neubauer . Lanz will unbedingt richtig verstanden werden. Das Anliegen der Klimaaktivisten sei wichtig. Aber er hat Schwierigkeiten mit dem Stil. Über den diskutierte er zuletzt übrigens mit Richard David Precht. David Precht wetterte bei „Lanz“ gegen eine „Verasozialisierung“.

Den Leuten sozusagen immer „rechts und links eins um die Ohren zu hauen“ – und dann, wie paradox sei das denn: dann würde auch noch im Publikum geklatscht. „Ja“, sagt Laura Neubauer, „wenn das Establishment klatscht, hat man wohl etwas falsch gemacht“. Da waren sich die beiden dann mal einig.

