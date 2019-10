Sehnsucht nach Gewitter beim Braunschweiger Beethoven-Abend

Nächstes Jahr wird Ludwig van Beethoven 250, und alle wollen mitfeiern. Damit es nicht so ein Gedrängel gibt, fangen die ersten jetzt schon an. Die NDR Radiophilharmonie etwa mit einem reinen Beethoven-Programm beim ersten „Meisterkonzert“ der neuen Saison in der Braunschweiger Stadthalle. Und weil unter diesen Vorzeichen nun alle den Stürmer und Dränger, den Fortissimo-Virtuosen und Donnergott erwarten - macht die Radiophilharmonie unter der Leitung von Andrew Manze ganz was anderes. Und bringt Beethoven, den noch recht braven Haydn-Schüler, und Beethoven, das Landei.

Lars Vogt, ein ausgewiesener Kenner, spielt das zweite Klavierkonzert, das eigentlich Beethovens erstes ist, weil es größtenteils noch um 1790 in seiner Bonner Zeit entstand. Allerdings hat er sein erstes Orchesterwerk später mehrfach umgearbeitet. In Stil und Ausdruck wirkt die junge, energische Begabung aus Bonn noch ganz Mozart und Haydn verpflichtet, bei dem Beethoven eine Zeit Unterricht nahm (wenn er auch später lästerte, Haydn habe ihm nichts beibringen können).

Das zweite Klavierkonzert wirkt vor allem in seiner schlichten, freundlichen Melodik der Tradition verhaftet. Formal ist es bereits ein wenig unorthodox gebaut, unter Verzicht auf ein klares Seitenthema, dafür mit harmonischen Rückungen. Aber ihm fehlen die expressive Wucht, die mitreißende Dynamik, die den Beethoven, der zu eigener Ausdruckskraft gefunden hat, auszeichnen. Lars Vogt spielt das auch sehr werkgerecht, mit zartem Anschlag, filigran, dezent. Das Orchester ist dicht bei ihm, in aufmerksamem, eng verwobenen Dialog.

Der zweite Satz wirkt in seiner verträumten Nachdenklichkeit schon eigenständiger, wenn auch auf ganz leise Weise. Vogt lässt den Flügel sanft schillern, mit feinen Tempoverzögerungen und geradezu anschlagsfrei perlenden, porzellanzarten Tonketten.

Das Finale kommt wieder konventioneller daher, wenn auch mit einem funkelnd fröhlichen Hauptthema und einigem Pianoglanz, den Vogt ohne jedes Auftrumpfen makellos einbringt. Viel Beifall und als Zugabe ein Nocturne-haftes Intermezzo von Brahms.

Und dann - die „Pastorale“, Beethovens sechste und mit Abstand sonnigste Sinfonie, eine musikalische Landpartie, deren fünf Sätze, ein ziemliches Novum, thematische Überschriften tragen. Durchweg anmutige Melodienseligkeit im ersten Satz bringt „heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“ zum Ausdruck. Im zweiten Satz leiten wogende Tonbögen der Streicher die „Szene am Bach“ ein. Die Holzbläser singen sich reihum traumhaft schön aus, am Ende imitieren sie gar Kuckucksgesang.

Ein wenig rustikaler geht’s beim „lustigen Zusammensein der Landleute“ im dritten Satz zu. Allerdings spielt die Radiophilharmonie so lupenrein sauber und ausgewogen – übrigens auch schon bei der einleitenden „Fidelio“-Ouvertüre –, dass man „Gewitter und Sturm“ im vierten Satz schon geradezu sehnsüchtig erwartet. Leider setzt sich alsbald wieder die milde Abendsonne durch. Viel Applaus.