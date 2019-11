Felix Lobrecht – Maximale Provokation in Braunschweigs Stadthalle

Comedian Felix Lobrecht mit seinem Programm "Hype" in der ausverkauften Stadthalle in Braunschweig.

Felix Lobrecht, Shooting-Star der deutschen Comedy Szene, gastierte in der ausverkauften Stadthalle und lieferte einen grandiosen, ordinären und nachdenklichen Auftritt ab.

Er weiß. dass er eine Art Star ist, und er versucht gar nicht erst, sich an die Besucher seines Braunschweiger Auftritts ranzuschmeißen. „Ich war noch nie in Braunschweig, ich weiß nichts über Braunschweig“, verkündet er gleich zu Beginn seiner Show und fügt hinzu: „Die Stadt wirkt so unbedeutend.“ Geraune im Publikum, Lobrecht setzt noch einen drauf: „Ich toure gerade durch so C-Städte – Hildesheim, Kassel und jetzt Braunschweig.“

Felix Lobrecht – mit breitem Grinsen und stabilem Selbstbewusstsein

Das ist eine seiner Maschen: Maximale Provokation, vorgetragen mit einem breiten Grinsen und einem stabilen Selbstbewusstsein, das durch eine Kindheit und Jugend im übelsten Berlin-Neukölln geprägt wurde.

Und er kriegt seine Zuhörer, die ausschließlich der Generation U30 angehören. Mit einem Tourette-artigen Standard-Aufwärm-Programm. Die Schlagworte seines Vortrags sind schnell aufgezählt: Ficken, Blasen, Schwänze, trockene Scheiden und tropfende Muschis – die Internet-Porno-erfahrene Zuhörerschaft kommt voll auf ihre Kosten. Das interessante daran: Es ist ordinär, aber auch völlig selbstverständlich, und immer ein bisschen ironisch. Sex gehört eben dazu, besonders in der Altersgruppe, die im Saal versammelt ist, also redet Lobrecht ausführlich darüber und macht seine Späße.

Mitunter wirkt Felix Lobrecht fast spießig

Indem er beispielsweise minutenlang darüber sinniert, dass es für ihn vorteilhaft wäre, bisexuell zu werden, weil das die Zahl seiner potentiellen Sexualpartner schlagartig enorm erweitern würde. Dabei wirkt er mit seinem Schlabber-T-Shirt über der Jeans eher ein bisschen spießig, und als er später darüber sinniert, jetzt 30 zu sein, Geld zu verdienen, und in teuren Hotels übernachten zu können, kann man fast live mitverfolgen, wie aus einem jugendlichen Potenz-Protz ein mittelalter Wohlstands-Bürger wird.

Felix Lobrecht ist in den vergangenen zwei Jahren vom Erfolg überrannt worden: eine komplett ausverkaufte Tournee, ein Buch-Bestseller (Sonne und Beton), der demnächst verfilmt wird, der meistgehörte Podcast Deutschlands (Gemischtes Hack). Nicht schlecht für einen Berliner Asi, der das Abitur nachholte, jetzt Politikwissenschaften und VWL studiert und nie richtig Geld hatte. Auch darüber redet er gegen Ende seines Auftritts. Garniert mit ein paar Sprüchen, dass es besser sei, Geld zu haben als keins, beschreibt er seine Angst, wirklich erwachsen zu werden und alles wieder verlieren zu können. Es wird fast ruhig im Saal, die ausgelassene Atmosphäre ist merklich gedämpft, der Beifall umso heftiger.

„Auf Hitler könnt ihr euch hier alle einigen“

Lobrecht hat ein geniales Gefühl für den richtigen Moment und er ist schlagfertig. Einem lauten Zwischenrufer bescheinigt er: „Dicker, das war jetzt ganz schlechtes Timing, und das ist der Grund, warum ich hier oben stehe und du da unten sitzt.“

Direkt nach der Pause fragt er das Publikum: „Was muss ich über Braunschweig wissen?“ Als Antwort kommen so originelle Satz-Fetzen wie „gutes Bier“. Doch dann ruft jemand „Hitler eingebürgert“, und das ist eine Steilvorlage für den Comedian. Ungläubig fragt er nach und stellt dann fest: „Also auf Hitler könnt ihr euch hier alle einigen.“

Auch Minderheiten haben das Recht, dass über sie gelacht wird

Das ist seine zweite Masche: Es gibt keine Tabus. Man kann Witze über jeden und alles machen. Eine gefühlte Viertelstunde lang lässt sich Lobrecht über Behinderte, ihre Parkplätze sowie über Rollatoren und andere Gehhilfen aus. Eigentlich kein Thema für gute Laune und derbe Sprüche. Aber Felix Lobrecht schafft das, locker – der Saal grölt, als er detailliert darüber fantasiert, Rollstuhlfahrern manchmal ihre Reifen aufzuschlitzen zu wollen. Das ist natürlich politisch höchst unkorrekt, aber er versteht es, seine Sprüche so rauszuhauen, dass sie die Betroffenen nicht niedermachen. Er baut sich nicht auf Kosten von Benachteiligten auf, er verteidigt sie sogar ausdrücklich – denn auch sie haben das Recht, dass über sie gelacht wird.

Selfies machen und Busen signieren

Eineinhalb Stunden steht er auf der riesigen Bühne der Stadthalle, nur mit einem Mikro in der Hand und einem Wasserbecher auf einem Hocker. Keine Deko, keine Light-Show, nichts. Für Veranstalter müssen Comedian-Auftritte ein Traum sein: Keine Auf- und Abbauten, ein paar Sicherheits-Leute, ein Bierstand, ein paar Merchandise-Artikel, fertig. Dazu ein voller Saal und ein dankbar applaudierendes Publikum.

Am Ende holt die Pflicht den Künstler ein: „Ich komme noch zum Stand, mache Selfies und signiere Busen“, verkündet Lobrecht freigiebig. Kollektives Aufstöhnen, heftiger Applaus, der Neuköllner hat die C-Stadt Braunschweig im Griff.