Debatte in Braunschweig – wie aktuell ist Wilhelm Raabe?

Den Raabe-Preis lassen sich die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk schon etwas kosten. Mit 30.000 Euro zählt er zu den höchstdotierten Literaturpreisen im deutschen Sprachraum, und die Verleihungszeremonie sowie die Lange Nacht der Literatur am Vorabend im Staatstheater gibt es auch nicht umsonst. Zweck der Anstrengungen sind natürlich auch Stadt- und vor allem Raabe-Marketing. Die Erinnerung an den Verfasser von 68 Erzählungen und Romanen soll wachgehalten werden.

Weil, einfach so liest den alten Raabe (1831-1910) eben kaum einer mehr. Wenngleich Deutschlandfunk-Literaturchef Hubert Winkels und Moritz Baßler, Professor für Neuere deutsche Literatur in Münster, gerade einen Essayband „Raabe und heute“ herausgegeben haben. Steiler Untertitel: „Wie Literatur und Wissenschaft Raabe neu entdecken“ (Wallstein-Verlag, 378 Seiten, 29,90 Euro). Auf dem Einband prangt ein bartloser, junger Raabe, was gleich einen frischen, überraschenden Eindruck macht.

Das Publikumsinteresse am Podiumsgespräch während der Langen Nacht der Literatur ist dennoch eher verhalten. Die teils parallelen Kurz-Lesungen namhafter aktueller Autoren wie Karen Duve, Nora Bossong, Eva Menasse oder Jackie Thomae ziehen mehr.

Originellerweise bestätigt Baßler das wiedererwachte Interesse an Raabe und dementiert es zugleich. Ja, die Literaturwissenschaft und zeitgenössische Autoren, darunter manche Raabe-Preisträger, widmeten ihm neue Aufmerksamkeit. Die große Menge der Leserschaft aber, auch seine Studenten, könnten mit dem weitschweifigen Erzählen Raabes, seinen komplex gebauten Sätzen und zahlreichen Anspielungen auf einen schwindenden Bildungshintergrund nichts mehr anfangen.

Ohnehin habe sich Raabe selbst schon zu seiner Zeit als ein Unzeitgemäßer verstanden, der dem Größenrausch des jungen Deutschen Reichs seine hintergründigen Erzählungen von Verlierern und Unangepassten entgegensetzte. Bemerkte ein weiterer Podiumsteilnehmer, Matthias Sträßner, von 1989 bis 2015 Kulturchef des Deutschlandfunks. Sträßner bejahte auch die Frage nach der Modernität Raabes, wegen seines Skeptizismus’, der sich allerdings ein „sanftes Gesetz“, eine Idee von der Sinnhaftigkeit der Dinge bewahre. Baßler schränkte ein, genau diese Hoffnung auf Sinnhaftigkeit unterscheide ihn von der Moderne. Im Spätwerk scheine sie allerdings immer seltener auf.

Der Schwerpunkt der Raabe-Rezeption habe sich verlagert. Im Dritten Reich stand „Die schwarze Galeere“ hoch im Kurs. Zu Raabes Zeit waren es vor allem „Die Chronik der Sperlingsgasse“ und „Stopfkuchen“. Heute empfiehlt die Publizistin Katrin Hillgruber die Novelle „Zum wilden Mann“, „eine Geschichte mit leisem Horror, Teufelspakt und Harz-Kolorit“. Baßler lobt „Die Akten des Vogelsang“ als ein Buch, das niemanden kalt lasse, der es bis zum Ende schaffe. Aber schon die ersten Seiten zu stemmen, sei wegen Raabes stilistischer Schnurren nicht leicht. Die Zeiten aber, da Leser Anstrengung als selbstverständliche literarische Exerzitie hinnahmen, seien vorbei.