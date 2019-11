Andrew Berryman dirigiert beim Braunschweiger Filmfest

Die Szene geht einem nicht aus dem Kopf: Als Holly Hunter ihren Fuß in der Schlinge behält, an dem ihr Klavier ins Meer versenkt wird, und sich dann doch noch befreit zu neuem Leben, das ging unter die Haut. „The Piano“, Jane Campions oscarprämierter Film über eine stumme Pianistin, die von zwei Männern bedrängt wird, eröffnet am Dienstag, 19. November, in der Stadthalle das Braunschweiger Filmfest.

Wieder wird das Staatsorchester live begleiten, Dirigent ist der Engländer Andrew Berryman, ein Spezialist für die Musik von Michael Nyman, der den Soundtrack schuf. Im Februar hat Berryman in der Londoner Barbican Hall die Erstaufführung der Livemusik dirigiert. „Das Besondere ist, dass hier nicht vom ersten bis zum letzten Moment Musik erklingt. Nur 40 von circa 120 Minuten sind komponiert“, erläutert der Dirigent am Telefon. „Oft ist ja der Soundtrack im Film eher Hintergrundmusik, das kann eine oberflächliche Untermalung der Szenen und Gefühle sein. In Campions Film horcht man auf, immer wenn die Musik beginnt, weil sie wirklich etwas zu sagen hat.“

Die Musik sei hier die Sprache der stummen Frau und drücke ihre Gefühle aus. „Das ist eine Melodie, die immer wiederkehrt. Aber sie erklingt nie im Ganzen, immer nur ein Auszug, das macht die Sache spannend.“ Nyman sieht nur ein Streichorchester, drei Saxophone und – natürlich – ein Klavier vor. „Es ist typisch für ihn, wie er die extremen Klangfarben zusammenstellt: hohes Sopransaxophon für die melodische Linie, tiefes Baritonsaxophon für die Fundierung. Ich finde seine Musik sehr schön. Meine Frau hat bei der Premiere geweint.“

Vielleicht zu schön für den oft brutalen, schmerzlichen Inhalt? Die Pianistin muss sich von dem unzivilisierten Baines befingern lassen, während sie das von ihm erstandene Klavier spielt und so „zurückkauft“. Mehr und mehr gesteht sie sich ihre Liebe für ihn ein. Ihr Mann Stewart hackt ihr aus Eifersucht einen Finger ab. „In Hollywood würde man sicher eine dramatischere, wütende, heftige Musik wählen. Nymans Musik ist eher nachdenklich, hat unter der schönen Melodie immer eine beunruhigende Note, das passt sehr gut zu der Verstörung, die die Pianistin fühlt“, erklärt der Dirigent. Die Pianistin bekennt sich am Ende zu Baines und geht mit ihm fort.

Berryman ist eigentlich ein versierter Posaunist und hörte Nyman zuerst in den 80ern, als dessen Posaunenkonzert herauskam. „Ich finde nach wie vor, es ist eines seiner besten Stücke“, sagt er am Telefon. „Seine Soundtracks sind natürlich immer irgendwie von der Filmhandlung geprägt. In dem Konzert ist er ganz er selbst.“

Berryman lernte dann Nyman persönlich kennen und gewann ihn für ein Projekt, seine Titel für Brassband zu bearbeiten. Berryman schrieb einige der Arrangements und dirigierte. Noch heute leitet er die Brassband Berrytones.

Sein Eindruck von „The Piano“, als er ihn, kurz nach Erscheinen 1993, sah? „Ich bewundere Holly Hunter, die den Klavierpart im Film selbst spielt. Und auch die Gebärdensprache hat sie dafür gelernt.“

Im Konzert wird Berryman alle Hände voll zu tun haben, Filmspur und Orchester zu koordinieren. „In Australien wurde mit einer anderen Bildgeschwindigkeit gedreht, die nicht mit dem Metronomtakt übereinstimmt. Ich werde also die Augen immer auf dem Monitor haben und für die Musiker vorzählen.“

Karten u.a. unter (0531) 1234567.