Handball-EM 2020 in TV und Stream: Das ist der Spielplan von Deutschland

Die Handball-EM 2020 startet heute

Sie ist im TV und im Stream zu sehen

Wir liefern alle Termine, an denen ARD und ZDF die Spiele von Deutschland zeigen

Wir zeigen, was Eurosport und sportdeutschland.tv im Angebot haben

Heute startet die 14. Handball-Europameisterschaft, auch das DHB-Team spielt um den Titel. Die EM wird in diesem Jahr in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen. Es ist die 14. Handball-EM, seit 1994 wird das Turnier alle zwei Jahre ausgetragen wird. Sechzehn Teams treten in vier Gruppen à vier Teams gegeneinander an.

Wir zeigen Ihnen, wo man die Spiele verfolgen kann und was man sonst noch über die Handball-EM wissen muss.

Handball-EM 2020: Wo kann man die Spiele live sehen?

Anders als noch bei der Handball-WM 2019 können sich Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft ganz gemütlich zurücklehnen und den Fernseher einschalten – ARD und ZDF haben sich die Rechte für alle Spiele mit deutscher Beteiligung gesichert. Das heißt: Die Spiele werden nicht nur im Fernsehen übertragen, sondern können auch online im kostenlosen Live-Stream verfolgt werden.

Wer zeigt die Spiele ohne deutsche Beteiligung?

Wer sich auch für die anderen Spiele der Handball-EM interessiert, kann diese per Live-Stream über das kostenlose Streamingportal sportdeutschland.tv anschauen. Zudem hat sich der Sender Eurosport die Sublizenzen für 18 Spiele gesichert – allerdings nicht für die deutschen Spiele.

Was sind die TV-Termine für die Spiele der deutschen Handballer?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt in der Gruppe C zunächst gegen die Niederlande, Lettland und den Titelverteidiger Spanien an.

Hier können Sie die Spiele des deutschen Teams verfolgen:

Deutschland – Niederlande: Donnerstag, 9. Januar 2020, 18.15 Uhr, Übertragung auf ZDF und in der ZDF-Mediathek

Donnerstag, 9. Januar 2020, 18.15 Uhr, Übertragung auf ZDF und in der ZDF-Mediathek Deutschland – Spanien: Samstag, 11. Januar 2020, 18.15 Uhr, Übertragung in der ARD, Live-Stream von Das Erste und sportschau.de

Samstag, 11. Januar 2020, 18.15 Uhr, Übertragung in der ARD, Live-Stream von Das Erste und sportschau.de Deutschland – Lettland: Montag, 13. Januar 2020, 18.15 Uhr, Übertragung auf ZDF und in der ZDF-Mediathek

Wenn sich Deutschland für die Hauptrunde qualifiziert, werden die Spiele ebenfalls von ARD und ZDF übertragen – das gilt auch für das Halbfinale und das Finale. Bei einem Halbfinale mit deutscher Beteiligung übertragt das ZDF, das Finale würde in der ARD zu sehen sein.

Handball-EM 2020: Die Hauptrunden-Termine

Die Hauptrunde findet vom 16. bis zum 22. Januar statt. Ist die deutsche Mannschaft dabei, spielt sie in der Gruppe 1 in Wien an diesen Tagen:

Donnerstag, 16. Januar

Samstag, 18. Januar

Montag, 20. Januar

Mittwoch, 22. Januar

Die Finalrunden-Termine

Schafft es das deutsche Team bis in die Finalrunde, gibt es weitere Termine, die sich Fans merken müssen:

Die Halbfinals: Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr

Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr Die Platzierungsspiele: Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr

Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr Das Finale: Sonntag, 26. Januar, 16.30 Uhr

Kompletter Spielplan der Handball-EM

Alle Termine der Handball-EM gibt es auf der offiziellen Website der EHF-Europameisterschaft 2020.

Zeigen DAZN und Sky die Handball-EM?

Der Pay-TV-Sender Sky ist in Sachen Handball eigentlich gut aufgestellt – er zeigt sowohl die Handball-Bundesliga als auch alle Spiele deutscher Mannschaften in der Champions League live. Für die EM hat sich Sky allerdings keine Übertragungsrechte gesichert. Auch der Streamingdienst DAZN zeigt die Handball-EM nicht.

Handball-Nationalmannschaft – mehr zum Thema:

Für die Handball-EM 2020 hatte sich Deutschland bereits vorzeitig qualifiziert. Ob das Team es diesmal sogar noch ein Stück weiter schafft als im vergangenen Jahr? Bei der Handball-WM 2019 hatte Deutschland im Halbfinale Bronze in letzter Sekunde verspielt. Schon das Spiel zuvor war dramatisch. Am Ende des Krimis stand Deutschland im WM-Halbfinale. Im Finale der Handball-WM schlug Dänemark Norwegen deutlich.

(lhel/cho)