Dschungelcamp 2020: Das sind alle IBES-Sendetermine

Die Königin der Trash-TV-Formate ist zurück: In der 14. Staffel des RTL-Dschungelcamps müssen sich die Kandidaten und Kandidatinnen wieder mit unappetitlichen Dschungelprüfungen, nervtötenden Mitbewohnern und unfreiwilliger Diät herumschlagen.

Der Auftakt von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) hatte am 10. Januar zur Primetime bereits beachtliche 6,01 Millionen Menschen (24,3 Prozent Marktanteil) vor den Fernseher gelockt. Ab Mitternacht wollten am Samstag noch 2,25 Millionen Zuschauer (18,8 Prozent) „Die Stunde danach“ aus dem australischen Dschungel sehen.

Trotz Kritik an der Ausstrahlung des Dschungelcamps wegen der anhaltenden Buschbrände in Australien ist das Interesse an der Reality-Show also noch immer hoch. Hier gibt es die Sendetermine und -zeiten im Überblick:

Dschungelcamp 2020: Die Sendetermine und Sendezeiten von IBES

Seit dem 10. Januar laufen die Dschungelcamp-Folgen zwei Wochen lang täglich auf RTL. Das Finale läuft am 25. Januar. Am 26. Januar sind alle IBES-Kandidaten der 14. Staffel dann noch einmal bei „Das große Wiedersehen“ dabei.

Die Dschungelcamp-Folgen sind zusätzlich in der Mediathek „TVNow“ zu sehen. Um das Angebot nutzen zu können, muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Es gibt allerdings auch ein kostenloses 30-Tage-Testabo.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Daniela Büchner, die Witwe von „Malle-Jens", ist eine von ihnen.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Prince Damien, Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar", zieht ebenfalls in den Dschungel.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Eine der wirklich Prominenten: Schauspielerin Sonja Kirchberger.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Elena Miras hat sich vor allem durch Auftritte in TV-Shows einen Namen gemacht.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Sven Ottke kennt sich aus mit Titelgewinnen. Er verteidigte jahrelang erfolgreich seinen Weltmeistertitel im Supermittelgewicht.



Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Toni Trips suchte den Weg zum Star bei DSDS. Nächster Stopp: Dschungelcamp.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Günther Krause, einst Bundesverkehrsminister, ist der erste Politiker bei IBES.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Marco Cerullo zog ins Fernsehen, um die Liebe zu finden. Nach „Bachelor in Paradise" scheint das geschafft. Oder lockt im Dschungelcamp eine neue Versuchung?

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Anastasiya Avilova hätte zumindest Erfahrung darin, andere Leute in Versuchung zu führen. Sie war bei „Temptation Island" dabei.

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Raúl Richter starb bei GZSZ freiwillig den Serientod. Jetzt kehrt er mit dem Dschungelcamp zu RTL zurück.



Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Claudia Norberg kennt man bisher vor allem als Ex vom Wendler. Ob sie es im Dschungel besser macht als ihr Verflossener?

Dschungelcamp 2020- Die Kandidaten Markus Reinecke sammelte schon einige TV-Erfahrung. Bei RTL ist er sonst immer als „Superhändler" unterwegs. Mal sehen, wie er sich im Dschungelcamp schlägt.

Wer auch zwischen den Sendeterminen auf dem neuesten Stand bleiben möchte, der findet alle Neuigkeiten zum Dschungelcamp in unserem News-Blog. Wie Ex-Teilnehmer Julian F.M. Stöckel die Dschungelcamp-Kandidaten für uns vorab einschätzte, lesen Sie hier.

Und hier: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Dschungelcamp 2020.

Der einzige Politiker, der je in den Dschungel gegangen ist, musste bereits gehen, Günther Krause . Danni Büchner etabliert sich als die Nervensäge des Camps. Und trotzdem kommt ein Trash-TV-Manager zu dem Schluss: „Niemand im Dschungel muss einem leidtun.“ (mbr)