Billie Eilish singt bei Oscars "Yesterday" für Verstorbene

Hollywood Die derzeit überaus erfolgreiche US-Sängerin war bei der Oscar-Verleihung dabei. Sie erinnerte zu den Klängen von "Yesterday" an Hollywood-Größen, die in jüngster Zeit gestorben sind.

Die US-Sängerin Billie Eilish hat während der Oscar-Verleihung den Beatles-Klassiker "Yesterday" für die seit der letzten Gala gestorbenen Größen der Filmbranche gesungen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell trat sie am Sonntag bei den 92. Academy Awards in ihrer Heimatstadt Los Angeles auf.

Dazu liefen im Hintergrund unter anderem Erinnerungen an die Hollywood-Legenden Kirk Douglas und Doris Day sowie Basketball-Superstar und Oscar-Gewinner Kobe Bryant. Bei der Gala wird in jedem Jahr mit dem sogenannten "In Memoriam"-Segment der Verstorbenen gedacht.

Vor der Verleihung hatte die 18-Jährige bei Instagram angekündigt, einen Song zu singen, den "ich schon immer geliebt habe". Im Vorfeld war spekuliert worden, dass Eilish den Song zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" erstmals der Öffentlichkeit präsentieren werde. Sie wird die jüngste Sängerin sein, die jemals den Titelsong für einen Film der Kult-Reihe singen darf.

Die US-Amerikanerin ist momentan eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Bei den Grammy Awards räumte sie zuletzt fünf Auszeichnungen ab, unter anderem für den "Song des Jahres" und die "Aufnahme des Jahres".