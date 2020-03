Band krank – Maffay-Konzert in Braunschweig wird verlegt

Peter Maffays Konzert am 24. März in Braunschweig wird verlegt. Grund ist unter anderem eine Verletzung von Bassist Ken Taylor.

Braunschweig. Bassist Ken Taylor und Keyboarder Pascal Kravetz fallen kurzfristig aus. Darum wird die Show in der VW-Halle von Ende März in den Sommer verlegt.

Das für den 24. März in der Braunschweiger Volkswagen-Halle geplante Konzert von Peter Maffay wird in den Sommer verschoben. Grund sind Erkrankungen zweier wichtiger Bandmitglieder, wie der Veranstalter mitteilt. „Wir holen alle Konzerte im Sommer nach. Die Termine und alle Details werden wir im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben“, wird Maffay in einer Mitteilung zitiert. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. Abgesagt wurde auch das für Dienstag, 3. März, geplante Konzert in Hannover.

Maffay und sein Management entschieden sich für die Aussetzung der Tour nach einem Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg. Taylor war kurz vor dem Soundcheck von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Zudem falle auch Keyboarder Pascal Kravetz kurzfristig aus, hieß es weiter. Kravetz fehlte aufgrund einer akuten Erkrankung bereits in Timmendorf bei den Warm Up-Shows zur ausverkauften Arena-Tour, die durch 22 Städte in Deutschland führen sollte. Er war in Hamburg und Berlin zunächst trotz seines labilen Gesundheitszustandes für den Bassisten Ken Taylor eingesprungen.

„Da Pascal nun wieder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste und die Ärzte ihm dringend von der Fortsetzung der Tour abgeraten haben, bleibt uns keine andere Wahl, als die vor uns liegenden Shows zu verschieben“, erklärte Peter Maffay.

Der Sänger wird weiter zitiert: „Wir danken dem Publikum für drei phänomenale Arena-Konzerte in Kiel, Hamburg und Berlin. Wir hatten uns lange auf die Jubliäumstournee vorbereitet und haben uns riesig darauf gefreut. Wir versprechen allen, die jetzt genauso enttäuscht sind wie wir, dass wir im Sommer mit demselben Elan und derselben Spielfreude antreten – und zwar wir alle gemeinsam, mit Ken und Pascal.“

Das Konzert in der Volkswagen-Halle war bereits weitgehend ausverkauft.