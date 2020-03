Corona-Sorge: Staatsorchester Braunschweig sagt Konzerte ab

Braunschweig. Die für Sonntagmorgen und Montagabend angesetzten Sinfoniekonzerte in der Stadthalle werden nicht stattfinden.

Den Maßnahmen, die Ausbreitung des Corona-Erregers einzudämmen, fallen nun auch die Sinfoniekonzerte des Staatsorchesters zum Opfer. Bruckners neunte Sinfonie stand auf dem Spielplan, aber sie wird nicht erklingen. Das teilte Staatstheater-Generalintendantin Dagmar Schlingmann am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Grund sei die Richtlinie des Gesundheitsamtes und der Stadt Braunschweig, Veranstaltungen über 1000 Besucher abzusagen.

Weil die Theater weniger Plätze haben – das Große Haus maximal 896 – läuft der Spielbetrieb vorerst weiter. „Die Lage kann sich aber täglich ändern“, sagte Schlingmann. Am Freitag stünden weitere Gespräche mit dem Kulturministerium in Hannover an, das für das Staatstheater als Landesbetrieb zuständig ist. Besucher sollten sich aktuell über mögliche kurzfristige Absagen informieren, riet Schlingmann.