Technik-Panne bei N-Bank – Niedersachsens Soforthilfe hakt

Das Land Niedersachsen hat angekündigt, Kleinunternehmen und Soloselbständigen in der Corona-Krise schnell und unbürokratisch zu helfen. Auch freischaffende Künstlerinnen und Künstler könnten unkompliziert auf das Hilfspaket zugreifen, hatte Kulturminister Björn Thümler (CDU) gestern versprochen. Bis zu 3000 Euro finanzielle Soforthilfe sollen an Künstler und Kleinunternehmen mit bis zu fünf Angestellten ausgezahlt werden, bis zu 9000 Euro an solche mit bis zu zehn, bis zu 20.000 Euro an Firmen mit bis zu 20 Angestellten. Doch die Soforthilfe kommt aufgrund technischer Probleme nicht in Gang.

Seit Mittwoch sollten Betroffene Anträge auf der Homepage der N-Bank, der Förderbank des Landes, herunterladen können. „Aber das funktioniert nicht. Da gibt es keine Formulare zum Herunterladen“, sagt der Braunschweiger Jazzmusiker Alexander Hartmann. Der 55-jährige Familienvater verdient sein Geld seit 30 Jahren mit Jazz- und Barmusik in Hotels und Restaurants wie dem Ritz-Carlton Wolfsburg und dem „Parlament“ in Braunschweig, aber auch auf Firmenfeiern, Messen und Vernissagen über die Region hinaus. Akquise, Zusammenstellung von Bands, Verträge und Abrechnungen erledigt er selbst. „Es ist ein Zehn-Stunden-Tag, aber ich mache den Job gerne“, sagt er. In normalen Zeiten könne er seine vierköpfige Familie davon gut ernähren, aufgrund der hohen Steuerlast allerdings kaum Rücklagen bilden. Die Corona-Krise beraube ihn nun aller Autrittsmöglichkeiten und bringe ihn in eine akute finanzielle Notlage.

Umso mehr freute Hartmann sich über die Ankündigung des Landes, unbürokratisch und sofort zu helfen. Doch leider laufe da bisher nichts, ärgert sich der Musiker. Tatsächlich heißt es auf der Homepage der N-Bank: „Wir haben akute Serverprobleme und arbeiten auf Hochtouren daran. Bitte haben Sie etwas Geduld.“ Eine Sprecherin bestätigte unserer Zeitung die Probleme.

Hartmann machte sich daraufhin heute morgen auf den Weg zur Braunschweiger N-Bank-Beratungsstelle in der Innenstadt. „Drinnen waren Mitarbeiter zugange, aber die Tür war verschlossen, und es machte auch niemand auf“, berichtet er. Es sei ihm dann gelungen, eine Mitarbeiterin der benachbarten IHK zu bewegen, in der NB-Bank-Beratungsstelle nach Formularen zu fragen. „Aber Fehlanzeige: Die gäbe es nur online, hieß es“, sagt Hartmann. Die Frage bleibt: Wann.