Andreas Lewin neuer Chef des Filmfestes Braunschweig

Martin Jasper

Der neue Leiter des Braunschweiger Filmfestes heißt Andreas Lewin. 1968 in Ludwigshafen geboren, studierte er zunächst Philosophie in Heidelberg, ging dann zur Schauspielschule, wurde Theaterschauspieler, führte Regie. Mit seinem eigenen Ensemble wurde er 1989 zum Theatertreffen der Jugend nach Berlin eingeladen, saß danach dann dort auch in der Jury. Später studierte er Dokumentarfilm-Regie in Dänemark und begann, Dokus über Künstler zu drehen. 2006 gründete er in Berlin das Festival Dokarts mit Dokumentarfilmen über Kunst und Künstler.

Am Braunschweiger Filmfestival reize ihn vor allem die Vielfältigkeit und enorme Bandbreite des Programms, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Den Wildwuchs des Festivals wolle er nicht beschneiden, den Begriff verstehe er positiv, sagte Lewin. Allerdings will er vor allem durch eine neue Programmstruktur den ja ohnehin vorhandenen Doku-Schwerpunkt etwa im Bereich der Ökologie und der Musik stärken. Ob es einen neuen Preis für Dokumentarfilme geben werden, könne er in der augenblicklichen Situation noch nicht sagen. Die erfolgreiche Mitbestimmungsstruktur des von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragenen Filmfest-Vereins wolle er beibehalten, sagte Lewin. „Nur wenn sich eine Entscheidung nicht von selbst ergibt, ist der künstlerische Leiter gefordert.“